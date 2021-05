Der Nasdaq 100 setzt am Mittwoch die gestern am Spätnachmittag eingeleitete Erholung fort und notiert etwas unterhalb von 13.600 Punkten. Die US-Indizes fielen gestern nach den hawkischen Kommentaren von US-Finanzministerin Janet Yellen, angeführt von dem technologielastigen Nasdaq, der durch die Verluste bei Large-Cap-Aktien wie Amazon und Tesla fast 2% an Wert verlor. "Es könnte sein, dass die Zinsen etwas ansteigen müssen, um sicherzustellen, dass unsere Wirtschaft nicht überhitzt", sagte Yellen ...

