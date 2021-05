Köln (ots) - Podcasts von AUDIO NOW kostenlos im Zugportal von DB Regio - Reisen im Nahverkehr mit exklusiven Inhalten - Kunden setzen auf Podcasts zur Entspannung bei der ZugfahrtStarke AUDIO NOW-Inhalte sind ab sofort auf dem Zugportal von DB Regio verfügbar. Die Podcast-Plattform der Audio Alliance stellt im Rahmen einer Content-Kooperation insgesamt 22 Podcasts aus den Themenbereichen Crime, Unterhaltung, Wissen, Fiction und Familie für das breit gefächerte auditive Programm des Zugportals bereit.Das Zugportal ist ein kostenfreies Info- und Entertainment-Portal der DB Regio AG. Es kann auf jedem Endgerät empfangen werden und ist insbesondere für Smartphones optimiert. Neben tagesaktuellen Nachrichten, Sprachkursen, Fahrgastrelevanten Informationen und Podcasts hat das Zugportal auch Wissenswertes rund um Reisen mit der Deutschen Bahn (DB) im Angebot. So wird Reisezeit zur Nutzzeit. Über die Echtzeit-Reiseinfo des Zugportals sieht der Fahrgast direkt auf dem Endgerät, wann der Zug am Ziel oder am nächsten Halt ankommt. Zudem gibt es aktuelle Informationen zu Störungen und alternativen Verbindungen.Kundenumfragen haben gezeigt, dass Podcasts ein wichtiger Bestandteil für die Begleitung von Reisenden sind. Kund:innen können mittels dieses Mediums besonders gut entspannen und abschalten. Das Zugportal ist bereits in über 800 Fahrzeugen der DB Regio AG verfügbar.Über Audio Alliance:Audio Alliance ist eine Produktionsfirma für Audio-Inhalte. Seit Mai 2019 entwickelt und produziert sie neue Podcasts und Audio-on-Demand-Angebote der sechs Bertelsmann Content Alliance-Partner: Mediengruppe RTL Deutschland, RTL Radio Deutschland, UFA, Penguin Random House Verlagsgruppe, Gruner + Jahr und BMG. Die Podcasts werden auf der gemeinsamen Plattform AUDIO NOW zum Streamen und zum Download zur Verfügung gestellt. AUDIO NOW bündelt Podcasts und kuratierte Audio-Inhalte von deutschen und internationalen Anbietern. Als exklusiver und erfahrender Vermarkter für die Inhalte der Audio Alliance fungiert die Ad Alliance.Pressekontakt:Konstantin von StechowUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221-45 67 42 39Konstantin.vonStechow@mediengruppe-rtl.deHeiner SpannuthLeiter Kommunikation DB RegioDeutsche Bahn AGPotsdamer Platz 2, 10785 BerlinHeiner.Spannuth@deutschebahn.comOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/4907294