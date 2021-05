Mit seinen neuen VR-Brillen Vive Pro 2 und Vive Focus 3 Business Edition richtet sich HTC nicht an Gamer, sondern an Firmen. Die Preise bewegen sich angeblich zwischen 842 und 1.474 Euro. Auf der konzerneigenen Messe Vivecon am 11. und 12. Mai stehen möglicherweise neue Business-Produkte im Vordergrund. Protocol berichtet im Vorfeld, die Brillen kämen noch im Mai unter den Namen Vive Pro 2 und Vive Focus 3 Business Edition auf den Markt. Protocol bezieht sich dabei auf versehentliche Veröffentlichungen des Webshops Alzashop. Dort waren die beiden Geräte zu Preisen von 842 (Pro 2)...

