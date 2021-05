Nach dem Ausverkauf am Vortag sind die Anleger in Scharen an Europas Börsen zurückgekehrt. Neben Schnäppchenjägern sorgten auch starke Unternehmenszahlen für Rückenwind. Die anfänglichen Gewinne musste der DAX zwar wieder abgeben, konnte sich die 15.000-Punkte-Marke aber zurückerobern. Am Dienstag hatte der Dax 2,5 Prozent eingebüßt und war...

