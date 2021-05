Der Modehändler HUGO BOSS leidet weiter unter den Restriktionen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.Dennoch steuert das Unternehmen zu Jahresbeginn besser durch die Krise als gedacht. Was die weitere Entwicklung angeht, zeigt sich das Management um Vorstandssprecher Yves Müller jedoch vorsichtig. Einen konkreten Ausblick gab es nicht. Am Markt zeigt man sich dennoch erleichtert.Die anhaltenden Schließungen des Einzelhandels vor allem in wichtigen europäischen Regionen hat das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...