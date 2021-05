R&B Aktien Global Aktiv Fonds: Roland Rupprechter bleibt positiv für Aktien, vor allem Zykliker. Roland Rupprechter hat mit dem R&B Aktien Global Aktiv Fonds mehr als 20 Prozent Rendite in den vergangenen sechs Monaten geschafft. Oben der R&B Aktien Global Aktiv Fonds im Vergleich mit Rupprechters favorisierten global investierenden Qualitätsaktienfonds. Und hier der Fondsmanager im kurzen Wordrap: Sind steigende Anleihenrenditen ein Grund, sich Sorgen zu machen?Roland Rupprechter: Derzeit erwarten viele Marktteilnehmer eine deutlich anziehende Inflation. Wir nicht. Auch wenn mehr Geld in den Konsum fließt und die Preise gegenüber 2020 etwas zulegen, ist das Umfeld nicht für eine nachhaltige Teuerung ausgelegt. Nicht einmal in der brummenden ...

