Paris (www.fondscheck.de) - Die meisten aktiven Rentenfondsmanager übertrafen in der ersten Jahreshälfte 2021 ihre Benchmarks, so die Experten von Lyxor Asset Management.Sie hätten sich in einem volatilen Marktumfeld behaupten können, in dem die Hoffnung auf eine starke globale Erholung und auf Reflation ins Wanken gekommen sei durch zunehmende Unsicherheiten aufgrund der raschen Ausbreitung der Delta-Variante und der Reaktion der Zentralbanken auf steigende Inflationszahlen. Aktienfondsmanager, insbesondere Large-Cap-Manager, dagegen hätten Probleme gehabt, mit dem Tempo der Aktienmarktanstiege mitzuhalten. Diese Erkenntnisse würden sich aus dem neusten Lyxor Aktiv-Passiv-Navigator erschließen. ...

