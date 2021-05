TPG Telecom hat sich für MATRIXX Digital Commerce entschieden, um die 4G- und 5G-Monetarisierung über das gesamte Markenportfolio hinweg voranzutreiben

MATRIXX Software, ein weltweit führender Anbieter von 5G-Monetarisierung für die Kommunikationsbranche, hat heute eine Partnerschaft mit der australischen TPG Telecom Limited (ASX: TPG) angekündigt. TPG Telecom betreibt eine Reihe namhafter Mobilfunk- und Internetmarken wie Vodafone, TPG, iiNet, AAPT, Internode und Lebara und bietet Verbrauchern ein umfassendes Angebot an Festnetz- und Mobilfunkprodukten im australischen Telekommunikationsmarkt.

Da die Einführung von 5G zurzeit in den australischen Großstädten mit Volldampf vorangetrieben wird, kämpft TPG Telecom darum, sich bei den Verbrauchern einen Namen als starker Konkurrent zu sichern. Und wenn 5G zum Mainstream wird, strebt TPG Telecom danach, neue Chancen und Angebote zu erschließen, die sich aus der bevorstehenden Explosion an vernetzten Geräten ergeben werden. Um die Erlebnisse von heute zu verbessern und gleichzeitig die Voraussetzungen für zukünftige Innovationen zu schaffen, entschied sich TPG Telecom für die MATRIXX Digital Commerce Platform, um eine flexible, agile Dienstleistung zu entwickeln, die Innovationen in Echtzeit liefern kann, um der sich ständig ändernden Kundennachfrage gerecht zu werden.

"Bei TPG Telecom haben die Investitionen, die wir tätigen, einen unmittelbaren Nutzen für unsere Kunden von heute, während wir mit einem Auge bereits darauf achten, wie wir morgen neue Chancen erschließen können", sagte Rob James, Group Chief Digital Information Officer bei TPG Telecom. "Die Bereitstellung eines Mehrwerts für unsere Aktionäre ist grundlegend für unseren Erfolg, und die MATRIXX-Plattform wird uns dazu befähigen, rasche Innovationen vorzunehmen und über all unsere Marken hinweg mit neuen Monetarisierungsmodellen zu experimentieren."

Die im Rahmen eines kompletten Programms zur digitalen Transformation eingeführte MATRIXX Digital Commerce Platform erlaubt es TPG Telecom, konkurrenzfähiger zu sein und gleichzeitig die Kosten im Zusammenhang mit veralteten Infrastrukturen zu senken.

"Wir haben mit dem Ziel angefangen, mehrere mobile Bewertungsplattformen zu konsolidieren, als wir noch als Vodafone Hutchison Australia tätig waren. Nach der Fusion mit der TPG Corporation, aus der TPG Telecom entstanden ist, hat uns die Nutzung von MATRIXX dazu befähigt, sicherzustellen, dass all unsere Marken Zugang zu einer gemeinsamen Bewertungsplattform haben. MATRIXX erlaubt es uns, die Monetarisierung von 4G- und 5G-Services zu konsolidieren und zu transformieren, indem wir eine einheitliche Echtzeitplattform erhalten, die eng in unser Netzwerk eingegliedert ist", sagte Easwaren Siva, Geschäftsführer der Abteilung für Strategie und Architektur bei TPG Telecom.

Nach dem Abschluss der ersten Phase ist MATRIXX jetzt bereit für Prepaid-Dienste der Marke Vodafone. In späteren Phasen des Transformationsprogramms wird TPG Telecom die Bewertung von Mobilfunkabonnementen über das gesamte Markenportfolio einführen, aber auch MVNO, Großkundengeschäfte und Standalone-5G-Ladevorgänge ermöglichen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir TPG Telecom zu besserer kommerzieller Agilität und besseren Kundenerlebnissen verhelfen können", sagte Glo Gordon, CEO von MATRIXX. "Die Monetarisierungsvorgänge bei TPG Telecom von heute umzustellen und dem Unternehmen gleichzeitig eine leistungsstarke und vielseitig konfigurierbare Monetarisierungsplattform für zukünftige Innovationsschritte zu geben ist im Wesentlichen das, was wir am besten können unsere Kunden zu stärken, damit sie wiederum ihre eigenen Kunden stärken können."

Über TPG Telecom

TPG Telecom Limited entstand durch die Fusion zwischen Vodafone Hutchison Australia Pty Limited und der TPG Corporation (ehemals TPG Telecom) am 13. Juli 2020. Durch die Fusion kamen zwei sich sehr gut ergänzende Organisationen zusammen, woraus der führende Herausforderer auf dem Markt für Full-Service-Telekommunikationsanbieter in Australien hervorging.

Über MATRIXX Software

MATRIXX Software ist der weltweit führende Anbieter von 5G-Monetarisierung für die Kommunikationsbranche. MATRIXX bedient viele der weltweit größten Betreibergruppen, regionalen Netzbetreiber und aufstrebenden Anbieter digitaler Dienste und bietet eine Cloud-native Digital-Commerce-Lösung, die unübertroffene wirtschaftliche und betriebliche Flexibilität ermöglicht. MATRIXX vereint IT und Netzwerke und bietet ein konvergiertes Ladesystem (converged charging system, CCS) in Netzwerkqualität, das eine effiziente Hyperskalierung der Infrastruktur zur Unterstützung von Verbraucherdiensten, Großhandels- und Unternehmensmärkten ermöglicht. Durch sein unermüdliches Engagement für Produktqualität und Kundenerfolg ermöglicht MATRIXX Unternehmen, Netzwerkressourcen und geschäftliche Agilität zu nutzen, um im Web erfolgreich zu sein.

