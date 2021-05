Adana, Türkei (ots/PRNewswire) - Die Lieferung erfolgt nach einer ersten Bestellung von vier Einheiten im Dezember 2020, insgesamt sollen 40 LD SB PLUS-Fahrzeuge geliefert werdenTEMSA hat seine Lieferungen beschleunigt und damit einen Exportschub auf dem europäischen Markt erzielt. Nach der ersten Lieferung bestehend aus vier Einheiten an die Opérateur de transport de Wallonie (OTW), das öffentliche Verkehrsunternehmen der Region Wallonie im Süden von Belgien, in den letzten Monaten, hat TEMSA nun die Lieferung der zweiten Bestellung mit 22 Fahrzeugen des Modells LD SB PLUS in die Region abgeschlossen.GESAMTZAHL DER FAHRZEUGE STEIGT AUF 40Mit der Rahmenauftragsvereinbarung, der größten Busbestellung in den Benelux-Ländern in den letzten Jahren, wird die Anzahl der Fahrzeuge der Marke TEMSA auf den Straßen der Wallonie nach der Lieferung von 14 laufenden Fahrzeugbestellungen in den nächsten paar Jahren 40 betragen.Die Wallonie, eine Region mit einer Gesamtbevölkerung von 3,7 Millionen Einwohnern, ist auch als Geschäftsknotenpunkt Europas bekannt. Die an die OTW verkauften Fahrzeuge werden im öffentlichen Verkehr im Süden Belgiens eingesetzt.AUSGESTATTET MIT MODERNSTER TECHNIKDie LD SB PLUS-Fahrzeuge von TEMSA zeichnen sich durch ihr modulares Innendesign, fortschrittliche Sicherheitssysteme und ihre kostengünstige und benutzerfreundliche Konstruktion aus. Der LD SB PLUS bietet hohe Leistung, geringen Kraftstoffverbrauch und ein komfortorientiertes Design. Mit einer Funktion zum Absenken und Anheben des Kneelings, die das Ein- und Aussteigen erleichtert, und der Option eines elektrisch betriebenen Aufzugs für behinderte Menschen verspricht er den Kunden der Verkehrsbetriebe eine angenehme Fahrt. Neben dem Alkoholmessgerät des Modells LD SB, das sicheres Fahren garantiert, bietet die Ausstattung mit automatischem Bremssystem, beheizter Windschutzscheibe und Rückwärtsfahrsensor dem Fahrer eine einfache Bedienung und den Fahrgästen eine sichere und bequeme Fahrt.Die Fahrgäste profitieren von der geräumigen Innenausstattung und der leistungsstarken Klimaanlage und haben dank der in der Ausstattung befindlichen USB-Anschlüsse auch die Möglichkeit, ihre elektronischen Geräte aufzuladen.GRÖSSTE BUSLIEFERUNG VON TEMSA IN DIE BENELUX-STAATENHakan Koralp, Vertriebs- und Marketingleiter von TEMSA, erklärte: "Der Export unserer Produkte nach Belgien macht uns sehr stolz, TEMSA hat zunehmenden Einfluss auf den Weltmarkt.Darüber hinaus ist es angesichts des Markenimages von TEMSA eine wichtige Chance für den Markt in den Benelux-Staaten. Die TEC Group, die Betreibergesellschaft der OTW, die für den öffentlichen Nahverkehr in der Wallonie zuständig ist, befördert jährlich 150 Millionen Fahrgäste mit einer Flotte von 2.400 Bussen. Darüber hinaus ist das Unternehmen auch in den Bereichen Straßenbahn- und U-Bahn-Transport tätig. Wir freuen uns sehr, dass wir die größte Buslieferung der letzten Jahre in den Benelux-Staaten getätigt haben."Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1501671/TEMSA_OTW.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1318937/TEMSA_Logo.jpgPressekontakt:Ebru Ersanebru.ersan@temsa.com+90 322 441 02 26 und Gülsah Yildizgulsah.yildiz@temsa.com+90 322 441 02 26Original-Content von: TEMSA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133683/4907423