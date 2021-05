Argonaut Gold Inc. veröffentlichte gestern die aktuellen Zahlen für das zum 31. März 2021 beendete erste Quartal des Jahres. Aus diesen Daten geht hervor, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine Rekordproduktion von 59.704 Unzen Goldäquivalent verzeichnete.



Außerdem ergab sich ein Rekordumsatz für das Quartal von 105,3 Millionen Dollar sowie ein operativer Cashflow von 27,7 Millionen Dollar und ein Nettoeinkommen von 27 Millionen Dollar oder 0,09 Dollar je Aktie. Die All-In Sustaining Costs beliefen sich in Q1 auf 1.313 Dollar je verkaufter Unze Gold; der durchschnittlich realisierte Goldpreis betrug 1.761 Dollar je Unze.



Zum Ende des Quartals befand sich das Unternehmen im Besitzt von liquiden und liquidierbaren Mitteln in Höhe von 227,3 Millionen Dollar.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

ARGONAUT GOLD-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de