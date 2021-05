DJ MARKT USA/Erholung in Sicht - Yellen und ADP im Fokus

Mit frischem Mut dürften die Anleger am Mittwoch in den Handel an der Wall Street gehen. Hatte am Vortag noch Finanzministerin Janet Yellen mit dem Thema Zinserhöhungen Schrecken verbreitet, ist sie nun zurückgerudert. Sie habe weder prognostiziert noch empfohlen, dass die Fed die Zinsen anhebe. Die Inflation sei wahrscheinlich kein Problem - und falls doch, könne die Fed handeln.

Derweil dürfte vor allem dem Arbeitsmarkt die Aufmerksamkeit gehören. Zwei Tage vor dem offiziellen Jobbericht wird der Dienstleister ADP seine Daten hierzu veröffentlichen, sie kommen noch vor Börsenstart. Später folgt noch der ISM-Index für das Dienstleistungsgewerbe.

In jüngster Zeit hatten Konjunkturdaten das Szenario einer kräftigen Erholung bestätigt. Auch die Unternehmenszahlen zum abgelaufenen Quartal präsentieren sich überwiegend freundlich.

Von einer "Erleichterungsrally" spricht Chief Investment Officer Edward Park von Brooks Macdonald: "Die Märkte arbeiten sich nach oben, und dies auf einer relativen Basis, denn Aktien sind am attraktivsten." Allerdings stehe die Frage im Raum, wie lange die US-Notenbank an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten werde.

Von Unternehmensseite stehen vorbörsliche Zahlen von General Motors an. Am späten Dienstag haben bereits einige Unternehmen die Bücher geöffnet. Der Fahrdienstanbieter Lyft hat im ersten Quartal von der Lockerung der Corona-Beschränkungen profitiert und daher besser abgeschnitten als befürchtet. Die Aktie legt in Reaktion auf Zahlen und Ausblick um 6,1 Prozent zu.

Um rund 2 Prozent aufwärts ging es nachbörslich mit der Aktie von T-Mobile US. Die Tochter der Deutschen Telekom hatte im ersten Quartal zwar weniger verdient als im Vorjahr, aber die Erwartungen der Analysten übertroffen. Überdies hob T-Mobile den Ausblick an.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2021 06:25 ET (10:25 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.