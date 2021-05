EQS Group-Ad-hoc: Thurgauer Kantonalbank / Schlagwort(e): Jahresergebnis

TKB-Geschäftsbericht verabschiedet



05.05.2021 / 13:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Medienmitteilung (PDF) Medienmitteilung vom 5. Mai 2021 An seiner heutigen Sitzung hat der Thurgauer Grosse Rat den Geschäftsbericht der Thurgauer Kantonalbank (TKB) genehmigt. Damit ist auch die Dividende für das Geschäftsjahr 2020 verabschiedet worden. Diese wurde um 20 Rappen erhöht und beläuft sich auf 3 Franken pro Partizipationsschein. Der Thurgauer Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 5. Mai 2021 den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2020 der TKB genehmigt. Die Revisionsstelle PWC wurde für ein weiteres Jahr bestätigt. Vom guten Ergebnis der führenden Bank im Thurgau profitieren der Haupteigentümer Kanton Thurgau und die Inhaber der 4 Millionen Partizipationsscheine. Aus dem Bilanzgewinn von rund 142 Mio. Franken liefert die TKB weit über 50 Mio. an den Kanton ab. Diese Summe setzt sich aus der Gewinnausschüttung von 46,6 Mio., der Abgeltung für die Staatsgarantie von 7,1 Mio. und jener für das Grundkapital von 1,4 Mio. Franken zusammen. An die anteilsberechtigten Gemeinden geht erneut das gesetzliche Maximum von 3 Mio. Franken. Die Inhaber von Partizipationsscheinen der Bank erhalten eine Dividende von 3,0 Franken pro Titel - dies sind 20 Rappen mehr als im Vorjahr. Der TKB-Geschäftsbericht ist online unter gb.tkb.ch verfügbar. Thurgauer Kantonalbank, Medienstelle, Kommunikation, Bankplatz 1, 8570 Weinfelden

medien@tkb.ch - www.tkb.ch/medien ____________ Kontakt für die Redaktion



Anita Schweizer, Direktwahl 071/626 69 49, anita.schweizer@tkb.ch

medien@tkb.ch Kurz-Porträt der Thurgauer Kantonalbank

