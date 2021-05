Bonn (ots) - Ganz im Zeichen der Bundestagswahl steht am kommenden Sonntag, 9. Mai 2021, der außerordentliche Bundesparteitag der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD). Die Sozialdemokraten wollen bei dem digitalen Treffen Bundesfinanzminister Olaf Scholz offiziell als Kanzlerkandidaten bestätigen und das Wahlprogramm beschließen. Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Veranstaltung in rein digitaler Form statt. phoenix überträgt das dreieinhalb-stündige SPD-Parteitreffen im Berliner CityCube von 10.45 bis 14.30 Uhr.



Ihr Wahlprogramm nennt die SPD "Zukunftsprogramm". Im Fokus steht der Klimaschutz. Obwohl die Partei aktuellen Umfragen zufolge deutlich hinter den Grünen und dem Koalitionspartner CDU/CSU liegt, zeigt sich ihr Kanzlerkandidat und Vizekanzler Olaf Scholz zuversichtlich. Er halte ein Wahlergebnis in den oberen 20 Prozent für möglich, sagte er kürzlich in einem ZDF-Interview.



Durch die Sondersendung aus dem Berliner phoenix-Studio führt Hauptstadtkorrespondent Erhard Scherfer, phoenix-Reporterin Katharina Kühn kommentiert das Parteitagsgeschehen aus dem Off. Via Skype zugeschaltet wird die Berliner Politik- und Wirtschaftsredakteurin der WirtschaftsWoche Cordula Tutt, die gemeinsam mit Erhard Scherfer und der Bonner Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach die Ergebnisse des Parteitages sowie den Auftritt des SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz analysiert und einordnet.



Pressekontakt:



phoenix-Kommunikation

Telefon: 0228 / 9584 192

kommunikation@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de



Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4907454

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de