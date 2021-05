Das Interesse ist groß an Elon Musks satellitengestützter Internet-Plattform Starlink. Nach Unternehmensangaben gibt es bereits mehr als 500.000 Vorbesteller. Am 4. Mai 2021 hat SpaceX 60 weitere Starlink-Satelliten ins All befördert. Damit hat das private Raumfahrtunternehmen seit Anfang März 420 Internetsatelliten ausgesetzt. Insgesamt befinden sich jetzt mehr als 1.500 Starlink-Satelliten in einer erdnahen Umlaufbahn. Langfristig müssen es zwar noch deutlich mehr werden, um die angedachte Internetabdeckung zu erreichen, in einigen Ländern, darunter...

