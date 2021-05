Solaris hat von der Stadtwerke-Tochter In-der-City-Bus (ICB) aus Frankfurt am Main in einer Ausschreibung den Zuschlag für die Lieferung von 13 Wasserstoffbussen erhalten. Die H2-Busse des Typs Solaris Urbino 12 hydrogen sollen 2022 ihren Liniendienst aufnehmen. Der polnische Hersteller hatte den Urbino 12 hydrogen im Juni 2019 in Stockholm vorgestellt. Der Wasserstoff wird gasförmig unter Druck von ...

