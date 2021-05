BOSTON und SAN MARCOS, Kalifornien, May 05, 2021, ein führender Anbieter von In-Transit-Transparenzslösungen, und Everstream Analytics, ein Anbieter von Risikoprognosen für Lieferketten, haben heute ihre Partnerschaft bekanntgegeben, die die Echtzeittransparenz von Tive mit den Risikoprognosen von Everstream kombinieren soll. So sollen Verluste und Ausschuss weiter reduziert, Liefertreue und vollständige Erfüllung optimiert und die Zusammenarbeit zwischen Carriern und Spediteuren verbessert werden.



Die Partnerschaft ist insbesondere für Unternehmen interessant, die temperaturempfindliche Güter wie verderbliche Ware, Verbrauchsgüter oder Pharmazeutika befördern. Die maschinellen Lernfunktionen von Everstream analysieren jeden Tag Milliarden von Datenpunkten, um bis zu zwei Wochen vor dem Versenden einer Lieferung die Temperatur auf der Route an jeder zehnten Meile zu prognostizieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die richtige Ausrüstung verwendet wird. Das senkt die Transportkosten und stellt die Qualität der Lieferung sicher. Zusammen mit Tives äußerst genauen Standort- und Zustandsdaten hinsichtlich Temperatur, Schock, Lichteinwirkung und Luftfeuchtigkeit können Kunden eine deutliche Verbesserung von Liefertreue und Vollständigkeit der Lieferung verzeichnen.

"Wir waren beeindruckt von Tives Ansatz, die komplexen Anforderungen an die Bereitstellung multimodaler Echtzeit-Transparenz durch hochmoderne Tracker in der Fracht zu erfüllen", so David Shillingford, CEO von Everstream Analytics. "Tive bietet globale GPS- und Mobilfunkverbindungen, Echtzeitüberwachung und außergewöhnliche Akkulaufzeit zu einem Preis, der den Einmalgebrauch ermöglicht. Eine echte Revolution auf dem Markt für Plattformen für Echtzeit-Transporttransparenz (Real Time Transportation Visibility Platform, RTTVP). Wir sehen eine wachsende Nachfrage nach diesem Maß an Transparenz, insbesondere bei hochwertiger und temperaturempfindlicher Fracht an intramodalen Engpässen. Durch die Einführung des weltweit ersten nicht-Lithium 5G-Trackers werden nun auch die Bedenken unserer Kunden in Bezug auf Sicherheit und Umweltverträglichkeit berücksichtigt."

"Anhaltende globale Unterbrechungen in der Lieferkette haben dazu geführt, dass unsere Kunden großen Fokus auf die Vorhersage und Reduzierung von Lieferverzögerungen und Schäden legen", so Krenar Komoni, CEO und Gründer von Tive. "Everstream Analytics bietet einzigartige Möglichkeiten für die Vorabbewertung von Risiken auf Sendungsebene bei gleichzeitiger globaler Überwachung von Störereignissen. Eine Ergänzung der Stärken von Tive. Durch diese Partnerschaft können wir unseren Kunden noch besser dabei helfen, Verzögerungen und Schäden während des Transports zu vermeiden."

Rufen Sie www.tive.comauf, um einen Termin für eine Vorführung von Tives Lösung für Transparenz während des Transports zu vereinbaren. Auf www.everstream.aikönnen Sie eine Vorführung von Everstreams Risikoprognosen vereinbaren und Everstreams aktuellen Bericht zu den anhaltenden Auswirkungen der Blockierung des Suez-Kanalsherunterladen.

Über Tive

Tive ist ein führender Anbieter von Echtzeitinformationen für Lieferketten, mit denen Logistikexperten den Standort und Zustand ihrer Lieferungen während des Transports aktiv verwalten können. Tive ermöglicht es Spediteuren und Logistikdienstleistern vermeidbare Verzögerungen, Schäden und Versandausfälle zu verhindern. Tives Lösung liefert Daten, die von seinen branchenführenden Trackerngeneriert werden. So können Kunden ihre Sendungen aktiv optimieren, das Kundenerlebnis verbessern und verwertbare Echtzeitinformationen für Lieferketten nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.tive.com

Über Everstream Analytics

Everstream Analytics ist ein Unternehmen für Lieferketten-Risikoanalyse, das umsetzbare Erkenntnisse bietet, um die Ausfallsicherheit und Agilität der Lieferketten unserer Kunden zu erhöhen und so deren Umsatz und Ruf zu schützen. Unsere Lösung lässt sich in die Plattformen unserer Kunden für Beschaffung, Logistik und Geschäftskontinuität integrieren. So kann globale, durchgängige Transparenz für Lieferkettenrisiken bereitgestellt werden, und unsere Kunden können in größeren Dimensionen denken. Wir setzen eine einzigartige Kombination aus menschlichem Fachwissen, künstlicher Intelligenz und proprietären Daten ein, um vorausschauende Erkenntnisse zu liefern, die unseren Kunden mehr Weitsicht bieten. Wir verbinden Datenwissenschaft mit proprietärer Intelligenz und mehrsprachigen Spezialisten, um globale Risiken und Ereignisse in Echtzeit zu überwachen, sodass unsere Kunden schneller handeln können. Wir integrieren Risikoanalysen in die Entscheidungsfindung während der Planung und Ausführung über alle Funktionen und Phasen der Lieferketten unserer Kunden hinweg. So sind unsere Kunden potenziellen Problemen immer einen Schritt voraus und können Risiken zu einem Wettbewerbsvorteil machen. Weitere Informationen finden Sie unter www.everstream.ai.

