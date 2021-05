Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition (ISIN LU0309082369/ WKN A0M2K0) ist bestrebt, den MSCI Europe Infrastructure Net-Index über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen, so die Experten von DNCA Investments.Die europäischen Aktienmarktindices hätten ihren Anstieg auch im März fortgesetzt (STOXX 600 +6,1% und EURO STOXX +6,5%) und das 1. Quartal 2021 nicht weit von dem vor der Pandemie verzeichneten Niveau entfernt geschlossen. Während die Gesundheitssituation unverändert beunruhige und die Impfungen in den einzelnen Ländern uneinheitlich schnell verlaufen würden, würden die wirtschaftlichen Aussichten weiterhin für einen gewissen Optimismus sorgen, der durch die massiven Konjunkturprogramme, den raschen Einsatz der Impfstoffe in den USA und in Großbritannien sowie durch die nach wie vor entgegenkommenden Geldpolitiken Stützung erhalte. ...

