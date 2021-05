Herzlich willkommen zum "eMobility Update". Das sind die neuesten Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität: Kia nimmt Bestellungen für EV6 an ++ BMW und Ford investieren in Feststoff-Akkus ++ Wallbox-Förderung erneut aufgestockt ++ Tesla-Start in Grünheide doch früher? ++ Kulmbach öffnet Tiefgarage nun doch für Elektroautos ++ #1 - Bestellstart für Kia EV6 Der Kia EV6 kann ab sofort in Europa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...