Die Aktien von Morphosys haben am Mittwoch die Verluste vom Vortag ausgeweitet. Zuletzt büßten sie 3,6 Prozent ein und fielen auf den tiefsten Stand seit März vergangenen Jahres. Am Vortag hatte der Kooperationspartner Incyte Quartalszahlen veröffentlicht. Der Incyte-Kurs war daraufhin um 5,3 Prozent abgerutscht. Morphosys hatten am Vortag 7,3 Prozent eingebüßt.Analyst James Gordon von JPMorgan wies darauf hin, dass der mit dem Medikament Monjuvi im ersten Quartal erzielte Umsatz von Incyte um neun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...