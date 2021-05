Aachen (ots) - Die Biotulin faceLIFT Seren sind eine hochkonzentrierte, vegane Intensivpflege fürs Gesicht. Durch die wässrige Konsistenz ziehen die Seren besonders schnell und tief in die Haut ein. Gleichzeitig sind die enthaltenen Pflegemoleküle besonders klein und können so noch besser aufgenommen werden. Die vier verschiedenen Seren sind optimal aufeinander abgestimmt. Das Ergebnis ist eine strahlende und frische Haut.Welche Seren sind in der faceLIFT Monatsbox?4 verschiedene, vegane Powerseren, die perfekt aufeinander aufbauen. Jede Woche besteht aus 5 Ampullen, die im Zeitraum von einer Woche angewendet werden können.Woche 1 - veganes Detox - enthält u.a. Aloe Vera, Grüner Tee und CarnosinDetox schützt die Haut vor Umwelteinflüssen. Es bewahrt die Haut vor Verschmutzung aus der Luft und weiteren Allergenen die sich über die Haut ansammeln können. Die Inhaltsstoffe legen sich wie ein schützender Film auf die Haut.Woche 2 - veganes Hyaluron - enhält u.a. kurz- und langkettiges Hyaluron, Proteine, Acetyl Hexapeptid 8 und PanthenolHyaluronsäure ist ein Hauptbestandteil des zwischen den Hautzellen liegenden Bindegewebes, füllt und stützt es. Sie kann große Mengen Wasser binden, ist so für den Feuchtigkeitsgehalt mit verantwortlich und sorgt für die Straffheit der Haut.Woche 3 - veganes Kollagen - enthält u.a. 3 Peptide, Niacinamide und pflanzliche Stammzellen der AlpenroseKollagen macht die Haut elastisch und weich. Nur durch ein kräftiges Kollagengerüst kann unsere Haut länger faltenfreibleiben. Dieses Eiweiß ist entscheidend für unser jugendliches Aussehen.Woche 4 - veganes Biotulin - enhält u.a. Spilanthol, Silberhaargras und HyaluronSpilanthol ist ein Lokalanästhetikum aus dem Extrakt der Pflanze Acmella Oleracea (Parakresse), das die Muskelkontraktion reduziert und so die Gesichtszüge entspannt. Kleine Fältchen, besonders um die Augenpartie und zwischen den Augenbrauen werden gemindert. Die Haut wird sichtbar glatter.Pressekontakt:MyVitalSkin GmbH & Co KGMonschauer Straße 1252076 Aachen0241-53106365info@biotulin.deOriginal-Content von: MyVitalSkin GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116754/4907650