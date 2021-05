Verfehlte Erwartungen und ein Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr ließen die Aktie von Ballard Power am Dienstag um fast 20 Prozent in die Tiefe stürzen. Nun haben sich Analysten von Piper Sandler und der National Bank of Canada zu Wort gemeldet, die nach dem Kurssturz zumindest leichten Optimismus verbreiten.Am Montag nach US-Börsenschluss legte der kanadische Brennstoffzellen-Player seine Zahlen für das erste Quartal vor, die bei Anlegern nicht gut ankamen. Im ersten Quartal 2021 musste Ballard ...

