VANCOUVER, BC, 5. Mai 2021. Der neue Marktführer in innovativen Getränken und Produkten zu Gesundheit und Wellness, BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FWB:7BC), ("BevCanna" oder das "Unternehmen") freut sich sehr, die erwartete Einführung seiner marktführenden Marke TRACE in den USA, zunächst über seine neue E-Commerce-Website und später in Spezialitäten- und Einzelhandelsgeschäften landesweit, bekanntzugeben.

TRACE erfährt weiterhin Wachstum im kanadischen Markt für pflanzliche Mineralien, und BevCanna richtet seine Aufmerksamkeit jetzt auf den wachsenden US-Markt für funktionelle pflanzliche Getränke und Nutrazeutika. Die große Nachfrage nach dieser innovativen Kategorie von Wellness-Getränken und Nutrazeutika hat die Unternehmenspläne, die Marke TRACE international einzuführen und eine globale Marktführungsposition zu erzielen, beschleunigt.

"Wir sind begeistert, die Marke TRACE bei Konsumenten in den USA einzuführen, sowohl durch unseren E-Commerce-Handel als auch später in Handelsgeschäften landesweit", äußerte Melise Panetta, President von BevCanna. "Die Nachfrage nach funktionellen pflanzlichen Produkten in den USA steigt rapide, und unsere hauseigene Mineralrezeptur TRACE bietet Konsumenten den Wellness-Nutzen, den sie suchen. Wir stellen bereits großes Interesse bei Vertriebshändlern fest, und erwarten, dass dies mit wachsender Bekanntheit der Marke TRACE noch weiter steigt".

BevCanna entwickelt derzeit eine auf die USA ausgerichtete E-Commerce-Website, und steht in Verhandlungen mit einer Reihe von Vertriebshändlern in den USA zur Marktdurchdringung im Bereich von Spezialitätengeschäften und traditionellem Einzelhandel.

Die Produktlinie TRACE wird zunächst pflanzliche Mineralgetränke und Nutrazeutika, einschließlich derzeit erforschte Getränke, Zusätze und Mineralkonzentrate sowie neue in der Entwicklung stehende Produkte umfassen.

Alle pflanzlichen Produkte von TRACE beruhen auf der TRACE eigenen Fulvin- und Humin-basierten Mineralrezeptur aus alten organischen Verbindungen, die hochkonzentrierte Quellen von Spurenmineralien darstellen. Der anerkannte Nutzen der von Health Canada genehmigten Rezepturen liegt in der Verbesserung der geistigen Leistungsstärke, der Gesundheit des Magen-Darmsystems und der Immunfunktion, sowie in der Körperstimulation zu besserer Verwertung von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen.

Gesundheit des Magen-Darmsystems - positive Auswirkungen auf Darmbakterien, fördert Zellenwachstum und Nährstoffaufnahme

Immunfunktion - regeneriert den Körper mit Spurenmineralien und Antioxidativen zur Vermeidung von oxidativem Stress und unterstützt ein gesundes Immunsystem

Geistige Leistung - unterstützt erwiesener Weise den Schutz vor kognitiver Degeneration und kognitivem Verfall, erhält einen scharfen Verstand

Gesamtkörper-Wellness - eliminiert schädliche Substanzen im Blut auf natürliche Weise und unterstützt die Entfernung solcher Substanzen aus dem Körper

Über BevCanna Enterprises Inc.

BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FSE:7BC) ist ein diversifizierter Produzent von Gesundheits- und Wellnessgetränken sowie von Naturprodukten. BevCanna entwickelt und produziert eine Reihe von pflanzenbasierten und cannabinoidhaltigen Getränken und Nahrungsergänzungen sowohl für Eigenmarken als auch für White-Label-Kunden.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von renommierten Marken, die Konsumenten auf internationaler Ebene ansprechen, demonstriert das Team eine beispiellose Expertise in den Kategorien Nahrungsergänzungsmittel und mit Cannabis infundierte Getränke. BevCanna, das seinen Sitz in British Columbia, Kanada, hat, ist Eigentümer einer unberührten alkalischen Quellwasserschicht und einer erstklassigen Produktionsanlage mit einer Fläche von 40.000 Quadratfuß und mit HACCP-Zertifizierung, die derzeit eine Abfüllkapazität von bis zu 210 Millionen Flaschen jährlich aufweist.

Das umfangreiche Vertriebsnetz von BevCanna umfasst mehr als 3.000 Einzelhandelsverkaufsstellen über seine marktführende Marke TRACE, seine E-Commerce-Plattform Pure Therapy für natürliche Gesundheits- und Wellness-Produkte, sein vollständig lizenziertes kanadisches Cannabis-Produktions- und Vertriebsnetz und eine Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Cannabis-Getränkeunternehmen Nummer 1, Keef Brands.

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es Schulden (die "Schuldentilgung") in Höhe von 473.414 Dollar, die das Unternehmen bestimmten Gläubigern des Unternehmens schuldet, durch die Ausgabe von 614.825 Stammaktien (jede eine "Schuldentilgungsaktie") zu einem angenommen Preis von 0,77 Dollar pro Schuldentilgungsaktie getilgt hat.

434.091 der Schuldentilgungsaktien sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gebunden; 180.734 der Schuldentilgungsaktien unterliegen keiner Haltefrist.

Die Schuldenregelungen mit zwei Board-Mitgliedern (zusammen die "Director-Schuldenregelungen") stellten "Related Party Transactions" (in etwa: Transaktionen mit einer nahestehenden Partei) im Sinne von Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") dar. Die Director-Schuldenregelungen waren gemäß der in Abschnitt 5.5(b) von MI 61-101 enthaltenen Ausnahmegenehmigungen von der Anforderung betreffend die Bewertung - da die Stammaktien des Unternehmens nicht an einem bestimmten Markt notieren - und gemäß der in Abschnitt 5.7(a) von MI 61-101 enthaltenen Ausnahmegenehmigungen von der Anforderung betreffend die Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre - da der Verkehrswert der Director-Schuldenregelungen nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens entspricht - ausgenommen. Da der Bericht über wesentliche Änderungen (Material Change Report) weniger als 21 Tage vor der Transaktion eingereicht wird, muss das Unternehmen gemäß MI 61-101 erklären, warum der kürzere Zeitraum unter den gegebenen Umständen erforderlich war. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der umgehende Abschluss der Director-Schuldenregelungen erforderlich war und der kürzere Zeitraum daher unter den gegebenen Umständen angemessen und notwendig war, um die Finanzlage des Unternehmens zu verbessern.

Keines der im Rahmen der Schuldentilgung erworbenen Wertpapiere wird gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das "Gesetz von 1933") registriert und keines dieser Wertpapiere darf in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

