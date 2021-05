Das Währungspaar EURUSD kämpft am Mittwoch, ähnlich wie am Vortag, um eine Verteidigung der runden 1,20er-Marke. Durch den heutigen Rückgang hat der Kurs den tiefsten Stand seit dem 19. April erreicht. Angesichts des neuen Abwärtstrends im Stundenchart erscheinen weitere Rückgänge in Richtung der Tiefs bei 1,1960 und 1,1870 am wahrscheinlichsten. Andererseits stößt das Paar bei 1,1990 auf das wichtigste Swing-Level seit Anfang Februar, sodass die Bullen nochmals ihre Chance sehen könnten. Bullisch ...

