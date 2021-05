HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Zahlen von 52 auf 56 Euro erhöht und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Medizintechniker habe die erfreuliche Geschäftsentwicklung im zweiten Geschäftsquartal 2020/21 fortgesetzt und den Ausblick bereits zum zweiten Mal angehoben, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. "Mit der Übernahme von Varian kann Siemens Healthineers in eine neue wirtschaftliche Dimension wachsen. Dadurch wird die Aktie interessanter für institutionelle Anleger", so der Experte./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2021 / 13:44 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2021 / 13:52 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHL1006

SIEMENS HEALTHINEERS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de