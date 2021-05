Der jüngste Kursrutsch an den Börsen ruft Schnäppchenjäger auf den Plan. Dax und EuroStoxx50 stiegen am Mittwoch um jeweils etwa 1,5 Prozent auf 15.090 beziehungsweise 3984 Punkte, nachdem sie am Dienstag als Reaktion auf Aussagen von US-Finanzministerin Janet Yellen zu möglichen Zinserhöhungen jeweils rund zwei Prozent abgerutscht waren.

