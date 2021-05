Asset Manager KKR & Co. [WKN: A2LQV6] hat Zahlen für das 1. Quartal 2020 vorgelegt und konnte restlos überzeugen. Und nicht nur das, KKR hat zum wiederholten Male die Schätzungen der Analysten deutlich übertroffen.Dabei spielen KKR eine ganze Reihe von positiven Trends in die Karten, so dass der steile Kursanstieg seit Ende Januar nur den Anfang einer langfristig anhaltenden Entwicklung darstellen dürfte.-? Hier den Artikel weiterlesen...

Den vollständigen Artikel lesen ...