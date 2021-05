Der Goldpreis notierte gestern Nachmittag schon bei 1.799 Dollar. Die Renditen für US-Staatsanleihen waren in den Stunden und Tagen zuvor gefallen, also war alles dafür vorbereitet, dass es nun endlich soweit war, dass Gold über die schöne runde Marke von 1.800 Dollar springt. Aber gestern um 17 Uhr erfolgte fast wie am Strich gezogen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...