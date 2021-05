Der DAX ist am Vortag kräftig eingebrochen und befindet sich aktuell in einer Aufwärtskorrektur im kurzfristigen Abwärtstrend. Dabei steht nun erneut der 10er-EMA im Fokus. Die Aufwärtskorrektur sollte im Bereich des 10er-EMA auslaufen und in der Folge der Abwärtstrend weiter fortgeführt werden. Im Bereich des 10er-EMA bietet sich eine Short-Position an. Die nächste Anlaufmarke wäre dann das noch offene Gap vom 25. März ...

