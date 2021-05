Baden-Baden (ots) - Folge 2: "Gottschalk feiert: Nochmal 18! Der große Promi-Geburtstag" mit Andrea Sawatzki, Uwe Ochsenknecht und Giovanni Zarrella / Fr. 7.5.21, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen1974, 1981 und 1996 sind die Stationen der zweiten Zeitreise, die Thomas Gottschalk mit drei prominenten Gästen unternimmt. Die Schauspiel-Stars Uwe Ochsenknecht und Andrea Sawatzki sowie Popsänger Giovanni Zarrella erinnern sichmit dem Gastgeber an ihren jeweils "Achtzehnten" und alles, was damit zusammenhängt: vom Fußball-WM-Sieg 1974 über das Disco-Fieber der 1980er Jahre bis zum Boygroup-Alarm in den 1990ern. Das SWR Fernsehen zeigt die zweite Folge der neuen Timetainment-Show am 7. Mai 2021 um 20:15 Uhr. Nach der Ausstrahlung sind die Folgen in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/ard/) abrufbar.Uwe Ochsenknecht performt Hit-Medley aus den 70ernMit drei prominenten Gästen unterschiedlicher Generationen aus dem Südwesten blickt Thomas Gottschalk auf das Jahr der Volljährigkeit zurück. Schauspieler Uwe Ochsenknecht aus Mannheim feierte 1974 seinen 18. Geburtstag. "Ich war mit 17 der Jüngste an der Schauspielschule und am Wochenende haben wir immer gefeiert - auch meinen Geburtstag." Ochsenknecht fährt mit einem Original Kreidler Florett-Moped ins Baden-Badener Studio und outet sich als Soul-Fan: "Jimi Hendrix fand ich natürlich auch toll." Die vier auf dem Sofa amüsieren sich über eine Fußball-Trikot-Show im Fernsehen der 1970er Jahre. Uwe Ochsenknecht: "Dass wir 74 Fußball-Weltmeister wurden, hat mich auch voll interessiert." Wegen seiner ersten großen Liebe hätte er es übrigens fast gelassen mit der Schauspielerei. "So ist man, wenn man jung ist", sagt Ochsenknecht und performt im Studio noch ein Hit-Medley aus den 70ern - mit Hits von Slade bis David Bowie.Giovanni Zarrella aus Hechingen: "I bin a Italo-Schwoab"Im März 1996 feierte Sänger Giovanni Zarrella seinen 18. Geburtstag unspektakulär. "Wir haben bis 1 Uhr nachts in den Zollernstuben Hechingen gearbeitet, die Tische abgewischt und sind nach Hause", erinnert sich Giovanni. Bis heute feiere er lieber die Geburtstage der anderen als seinen eigenen. Er war damals auch ein begabter Fußballer. In der Show schenken ihm seine früheren Fußball-Kumpels vom SSV Burladingen bei Reutlingen in einer Videoschalte die Vereins-Ehrennadel. "Das ist ein tolles Geschenk, das berührt mich sehr", sagt Giovanni und bekommt von Show-Praktikantin Josy noch eine Geschenk-Box mit einem roten ferngesteuerten Ferrari. "Mein erster", lacht Giovanni. Der Ex-"Brosis"-Star erklärt auch den Boom der Boygroups in den 1990ern und zeigt Thomas Gottschalk das Geheimnis der Boygroup-Performance. "Jeder Move, jedes Wort wird mit einer Geste performt, der Blick geht immer nach unten."Andrea Sawatzkis Liebesgeständnis an Gottschalk: "war total verknallt in dich!"1981 feierte Andrea Sawatzki aus Vaihingen an der Enz dort in einer Disco ihren 18. Geburtstag. "Ich denk' total gern zurück an diese Zeit. Alles war leichter", findet sie. Sie sei ein wildes Mädchen gewesen. "Meine Honda Dax hab' ich so geliebt." Passend dazu ihr Show-Gastgeschenk: eine Riesentorte für Back-Fan Andrea verziert mit einem Zucker-Motorrad. "Ist echt ein Hammer!", sagt die Schauspielerin, die jede Woche eine Torte für ihre Söhne bäckt - und schließlich Gastgeber Thomas Gottschalk noch ein Geheimnis verrät: "Ich bin damals jeden Abend vorm Radio gesessen und habe dich in 'Pop nach 8' gehört. Ich war so verknallt in dich!" Mit 18 habe sie nicht mehr zuhause gewohnt. Sie schwärmt von der Zeit damals: "Man konnte sich auf Freunde verlassen, es gab keine Ausflüchte."Thomas Gottschalks Motto: Hauptsache SpaßAm 4. und 25. Juni 2021 folgen die nächsten beiden Ausgaben des Timetainment-Formats "Gottschalk feiert: Nochmal 18! Der große Promi-Geburtstag". Zu Gast sind dann u. a. Schauspielerin Anna Loos, Comedian Bülent Ceylan, die Moderatorinnen Birgit Schrowange und Laura Wontorra, Sänger und Moderator Andy Borg und Fernsehkoch Alexander Hermann. Für Gastgeber Thomas Gottschalk steht bei seiner neuen SWR Show vor allem eines im Vordergrund: "Hauptsache, die Zuschauer haben ihren Spaß daran, mir zuzusehen. Ich mache Unterhaltung."Ausstrahlungstermine:"Gottschalk feiert: Nochmal 18! Der große Promi-Geburtstag", Folge 2, 7. Mai 2021 um 20:15 Uhr im SWR FernsehenNach Ausstrahlung sind die Folgen ein Jahr in der ARD Mediathek abrufbar: www.ardmediathek.de