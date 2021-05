Original-Research: GESCO AG - von GSC Research GmbH



GESCO-Gruppe durch Portfolioumbau gestärkt



Wenngleich die GESCO AG auf den ersten Blick für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 ein tiefrotes Ergebnis ausweisen musste, zeigt sich bei näherer Betrachtung, dass die fortgeführten Geschäftsbereiche mit einer EBIT-Marge von 4,2 Prozent und einem Nachsteuergewinn von 5,8 Mio. Euro auch in der Corona-Krise profitabel wirtschaften konnten. Und angesichts der vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal 2021 mit deutlichen Zuwächsen bei Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis sowie einem Book-to-bill-Ratio von 1,20 halten wir die durchaus optimistisch erscheinende Unternehmensprognose bei Ausbleiben konjunktureller und Corona-Störfeuer ohne weiteres für erreichbar.



Hier spiegelt sich unseres Erachtens bereits der Erfolg des im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL vollzogenen Portfolioumbaus, durch den der auf den Automotive-Sektor entfallende Umsatzanteil auf maximal 15 Prozent ausbalanciert wurde, deutlich wider. Und auch die implementierten Excellence-Programme haben bereits bei einigen Töchtern zu spürbaren Profitabilitätssteigerungen geführt. Zudem stellen sich die Bilanzverhältnisse zum Jahresultimo mit einer Konzerneigenkapitalquote von über 58 Prozent, einer Barliquidität von mehr als 49 Mio. Euro und einer signifikant auf nur noch gut 33 Mio. Euro reduzierten Nettoverschuldung sehr solide dar.



Daher sind wir überzeugt, dass GESCO getragen von der trotz der anhaltenden COVID-19-Pandemie fortschreitenden konjunkturellen Belebung sowie der weiteren Umsetzung der Strategie NEXT LEVEL nunmehr gestärkt auf den Pfad des profitablen Wachstums zurückkehren wird. Dabei liegt der Fokus neben der Weiterentwicklung der Gruppe durch die Umsetzung der Excellence-Programme auch auf der Optimierung der Portfolioarchitektur durch Zukäufe von Hidden Champions oder Unternehmen, die es werden wollen. Hierfür sind die Kassen gut gefüllt und über das bestehende Netzwerk sowie Direktansprachen wird ein kontinuierlicher Dealflow in dem mittlerweile wieder aufgehellten M&A-Umfeld generiert.



Auf Basis unseres auf 31,50 Euro erhöhten Kursziels bietet die GESCO-Aktie dem Anleger aktuell ein Potenzial von satten 47 Prozent. Zudem liegt die Dividendenrendite für 2021 bei Ansatz unserer Schätzungen derzeit bei attraktiven 2,8 Prozent. Daher bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung für den Anteilsschein des Wuppertaler Beteiligungsspezialisten.

