Es hat sich nun doch bewahrheitet. Der US-Sportwarenhersteller Peloton kündigte am Mittwoch einen freiwilligen Rückruf seiner Laufbandgeräte Tread+ und Tread wegen Sicherheitsbedenken an. Die Aktie ist seit Bekanntgabe auf Talfahrt und notierte in der Spitze rund acht Prozent im Minus.Das Unternehmen rät Kunden, die die Produkte bereits besitzen, diese sofort nicht mehr zu benutzen und Peloton zu kontaktieren, um eine volle Rückerstattung oder andere qualifizierte Abhilfe zu erhalten.Die US-Verbraucherschutzbehörde ...

