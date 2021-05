DJ EZB/Lane: Sehe keine längere Periode überschießender Inflation

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, rechnet nicht mit einer längeren Phase höherer Inflation. In einem vom Think Tank Omfif organisierten Interview sagte Lane auf die Frage, ob es in den nächsten 18 bis 24 Monaten zu einem Überschießen der Inflation kommen könnte: "Ich sehe das einfach nicht. Eine Voraussetzung für persistente Inflation ist letzten Endes ein starker Arbeitsmarkt."

Die Tatsache, dass es an einigen Rohstoffmärkten Engpässe gebe oder dass einige global tätige Unternehmen ihre Preissetzungmacht wiederentdeckten, sei für sich noch genommen noch nicht genug, um dauerhaft Inflation zu erzeugen. Lane verwies darauf, dass die EZB für 2022 eine jahresdurchschnittliche Inflation von nur knapp über 1 Prozent erwarte.

Im April waren die Verbraucherpreise im Euroraum mit einer Jahresrate von 1,3 (März: 1,3) Prozent gestiegen, nachdem die Teuerungsrate im Dezember noch mit 0,3 Prozent negativ gewesen war. Für den weiteren Jahresverlauf rechnet die EZB mit einem weiteren Inflationsanstieg, für Anfang 2022 aufgrund von Basiseffekten einen deutlichen Rückgang.

