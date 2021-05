DJ Lane: EZB wird Marktneutralität bei Anleihekäufen neu definieren

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) prüft nach den Worten ihres Chefvolkswirts Philip Lane gerade, wie sie beim Kauf von Unternehmensanleihen mit dem Prinzip der Marktneutralität umgehen soll. "Wir müssen die Regeln dort neu definieren", sagte Lane in einem vom Think Tank Omfif organisierten Interview. Es liegt Lane zufolge zwar eine gewisse Logik darin, all das zu kaufen, was der Markt emittiert, doch wird das nicht den Erfordernissen des Klimaschutzes gerecht.

"Kleine Unternehmen, vor allem aus dem Dienstleistungssektor, emittieren keine Anleihen. Und wenn sich herausstellt, dass die Sektoren, in denen es die großen Unternehmen gibt, die natürliche Anleiheemittenten sind, auch jene Sektoren sind, die einen sehr großen CO2-Ausstoß haben, dann ist das ein Problem, dem wir uns stellen müssen", erläuterte Lane und fügte hinzu: "Wie genau wir das tun, werden wir sehen."

Die EZB prüft gegenwärtig ihre geldpolitische Strategie. Dabei geht sie auch der Frage nach, wie sie Aspekte des Klimawandels in der Geldpolitik berücksichtigen kann, ohne dabei die Verfolgung ihres Preisstabilitätsmandats zu gefährden. In der Bankenaufsicht spielt die Bremsung des Klimawandels bereits jetzt eine Rolle.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2021 11:22 ET (15:22 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.