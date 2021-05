… oder vielleicht doch lieber "Stay"?! Kein Wonnemonat "Sell in May and go away" gehört wohl zu den bekanntesten Börsenweisheiten. Und tatsächlich gaben die Kurse zum Auftakt des Wonnemonats, der an den Börsen mitunter gar nicht so wonnevoll ist, kräftig nach (dazu unten mehr). Das Phänomen haben wir in unterschiedlichen Zusammenhängen schon öfter im Smart Investor behandelt bzw. gestreift, etwa im Beitrag "Markettiming" aus dem Januar 2019. Auf unserer Webseite smartinvestor.de können sich angemeldete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...