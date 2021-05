Gießen (ots) - Emotional gerührt nahmen alle Pascoe-Mitarbeiter*innen heute Abend erneut die Auszeichnung des "Great Place to Work®"-Institutes als Deutschlands bester Arbeitgeber auf Platz 1 entgegen. Das Besondere in diesem Jahr: Alle Mitarbeiter*innen konnten virtuell an der Feier teilnehmen. Dazu bekamen sie im Vorfeld ein persönliches "Party-Paket", um bestens ausgestattet die spannenden Momente und schließlich die Prämierung ihres Unternehmens in Echtzeit virtuell mitzuerleben. Das geschäftsführende Ehepaar Pascoe verfolgte die Liveübertragung ebenfalls virtuell aus dem neuen Produktionsgebäude.Insgesamt nahmen mehr als 8.000 Arbeitnehmer*innen aus Deutschland an der Prämierungsfeier, die live aus Köln gesendet wurde, teil.Während der Liveschaltung betonte im Interview Geschäftsführerin Annette D. Pascoe: "Wir sind sehr glücklich, gemeinsam mit unseren Mitarbeitern einen fließenden Übergang in die neue Epoche gemeistert zu haben. Dafür bedanken wir uns bei allen von ganzen Herzen. Es lohnt sich, kontinuierlich mit unserem Strategieprozess Transparenz zu schaffen, alle miteinzubeziehen, Mut zu machen und in die Unternehmenskultur zu investieren. Trotz der räumlichen Entfernung sind wir nah zusammengerückt und haben die Zukunft gestaltet. So sehen alle in ihrer Arbeit einen Sinn."Erst in der vergangenen Woche wurde Pascoe Naturmedizin zum "Welttag für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz" mit dem Gesundheitsaward des "Great Place to Work®"-Institut für sein exzellentes Gesundheitsmanagement ausgezeichnet. Beleg für den Erfolg des Konzepts sind zufriedene Mitarbeiter*innen und eine Gesundheitsquote, die über 50 % über dem Branchendurchschnitt liegt - und selbst im gesundheitlich herausfordernden Jahr 2020 noch gesteigert werden konnte.Jürgen F. Pascoe, Geschäftsführer: "Gesunde Mitarbeiter - gesunde Unternehmen! Die Gesundheit - sowohl körperlich als auch mental - der Mitarbeiter ist das höchste und wichtigste Kapital des Unternehmens, aktuell mehr denn je! Daher war es uns in den vergangenen Monaten ein besonderes Anliegen, die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu stärken und zu schützen."Pascoe wurde bereits 9-mal als bester Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet. Viermal auf dem 1. Platz und im Jahr 2020 auf Platz 1 in Europa - das erste Mal, dass ein deutsches mittelständisches Unternehmen diese Auszeichnung erhielt. Das unabhängige "Great Place to Work®"-Institut zeichnet Unternehmen aus, die sich aus Sicht ihrer Mitarbeitenden für gute und attraktive Arbeitsbedingungen einsetzen und eine besonders mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur pflegen.Pressekontakt:Pascoe NaturmedizinStefanie Wagner-ChorliafakisUnternehmenskommunikationSchiffenberger Weg 5535394 GießenEmail: stefanie.wagner-chorliafakis@pascoe.deTel.: +49 641 7960 - 330Original-Content von: Pascoe Naturmedizin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12261/4907870