Die Deutsche Post AG hat ein turbulente 12 Monate hinter sich, das Unternehmen geht aber sehr stark aus der Corona Krise hervor. Die Aktien schossen heute knapp 5 % in die Höhe und erreichte zeitweise ein Allzeithoch von 51€. Vor der Hauptversammlung am Donnerstag, 06.04.2021 um 10 Uhr MEZ, wurden jetzt die Zukunftsprognosen und Quartalszahlen der Bonner veröffentlicht. Starkes Wachstum in allen Unternehmensbereichen Das B2B-Geschäft hat sich in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...