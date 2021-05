DGAP-News: PlanetClean Recycle Industries Corp / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Sonstiges

PlanetClean Recycle Industries Corp: Planet Clean Recycle Industries möchte erschwinglichen Wohnraum aus 100 % recyceltem Plastik bauen



05.05.2021 / 11:41

Das Unternehmen benötigt 250 Mio. Dollar für die Umsetzung von Forschung, Entwicklung, IP und Kommerzialisierung von Fabriken an Standorten in den USA, Europa und Südostasien.



Planet Clean Recycle Industries Corp löst so effektiv zwei Probleme mit einer Strategie: Durch die Bereitstellung von ökonomisch nachhaltigen Materialien für die Verwendung in Notfallunterkünften, das Angehen von erschwinglichem Wohnraum im Kontext mit vertriebenen Familien und Flüchtlingen und Schritten hin zur Beseitigung von Plastikabfällen, um letztendlich einen saubereren Planeten für alle zu gestalten.



Planet Clean Recycle Industries Corp hat bereits einen nicht unerheblichen Anteil an Forschungs- und Entwicklungsarbeiten abgeschlossen und Prototypen seiner anvisierten Produkte getestet, insbesondere die Plastikpaneele für alternative quasi-permanente Unterkünfte aus seinem Joint Venture mit CMK Grupp AB mit Sitz in Schweden. Durch die Partnerschaft, Zertifizierung und praktische Einbindung mit dem Labor für elektronische Sensoren, Nationale Technische Universität Athen und dem Institut für Kreislaufwirtschaft und Öko-Innovation hat Planet Clean Recycle Industries Corp ein integriertes Zentrum für das Plastikabfallmanagement erschaffen und möchte nun den nächsten Schritt hin zur Kommerzialisierung in Angriff nehmen. Das Projekt des Unternehmens bezüglich erschwinglichem Wohnraum stieß auf ernsthaftes Interesse bei zahlreichen Regierungsstellen, insbesondere in Pakistan, Indien, Bangladesch, Indonesien und verschiedenen afrikanischen Ländern.



Die wichtigsten Maßnahmen und das Modell, die von dem Unternehmen vorgeschlagen wurden, beginnen mit dem Sammeln von Plastik. Das Unternehmen wird den Plastikabfall sammeln, säubern und in kleine Stücke, die nicht größer als 8 mm sind, zerschneiden. Diese Stücke werden dann verarbeitet und behandelt, bevor sie zu den einzigartigen, recycelbaren Plastikbrettern und Paneelen des Unternehmens geformt werden.



Diese Paneele dienen als ein kostengünstiger, umweltfreundlicher und nachhaltiger Ersatz für Sperrholz und können für viele verschiedene Zwecke eingesetzt werden, darunter auch der Bau von Notfallunterkünften und erschwinglichem Wohnraum für Personen unterhalb der Armutsgrenze. Plastikabfälle und andere recycelbare Produkte werden auf städtischen Deponien, usw. eingesammelt und in dem Be- und Verarbeitungszentrum des Unternehmens zusammengetragen, um dann für die Produktion genutzt zu werden.





