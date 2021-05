Es ist Mai und die zittrigen Hände trennten sich bei der ersten steifen Brise des Monats am Dienstag von ihren Werten. Routinierte Anleger ließen sich nicht erschüttern und warteten in Ruhe ab, während coole Investoren nach der Devise "Buy the Dip" ein paar Schnäppchen einsackten. Zu Recht, wie der nüchterne Blick auf die Zahlen beweist. Die Berichtssaison läuft bisher hervorragend. 60 Prozent der im S&P 500 gelisteten Unternehmen haben bereits ihre Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...