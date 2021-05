Nach den Kursverlusten am Vortag haben viele Anleger am Mittwoch die Chance zum Investieren genutzt. Damit ist der DAX zurück in die alte Range vom April. Am Ende ging er mit einem Plus von 2,12 Prozent bei einem Stand von 15.170,78 Punkten auf seinem Tageshoch aus dem Handel. DAX zurück in die alte Range am Dienstag Vom Start weg war der deutsche Leitindex auf Erholungskurs. Nur von kurzen Korrekturen unterbrochen, kehrte der DAX in die alte Range ...

