Unternehmen wird unter Leitung des neuen CEO in Verdant Specialty Solutions umbenannt

OpenGate Capital, ein globales Private-Equity-Unternehmen, gab heute bekannt, dass es die Übernahme des nordamerikanischen und europäischen Geschäfts mit amphoteren Tensiden von Solvay (Euronext: SOLB) abgeschlossen hat. Teil dieser Transaktion war die Umbenennung des Geschäfts in Verdant Specialty Solutions ("Verdant"), was für das Unternehmen ein neues Kapitel der Innovation und des Wachstums bedeutet. Die Bedingungen der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.

Verdant wird seine Geschäftsstrategie unter der Leitung des neu ernannten Chief Executive Officer John Foley neu gestalten und das Wachstum beschleunigen, während der Fokus weiterhin auf Sicherheit, Compliance und Zuverlässigkeit liegt. Das Unternehmen wird sein Portfolio an nachhaltigen Lösungen für die Märkte Körperpflege, Haushalt und Hygiene, Industrie und andere Märkte ausbauen, indem es eine aufbauende Strategie für Akquisitionen in bestehenden und angrenzenden Technologien und Märkten verfolgt. Herr Foley ist eine erfahrene Führungskraft im Bereich der Spezialchemie und bringt über 30 Jahre Erfahrung zu Verdant mit.

Andrew Nikou, Founder und Chief Executive Officer von OpenGate Capital, sagte: "Die Nachfrage in den Körperpflege-, Haushalts- und Hygienemärkten, insbesondere nach Produkten auf natürlicher Basis, hat sich im letzten Jahr aufgrund der anhaltenden Pandemie beschleunigt. Das Potenzial für Verdant und den Chemiesektor hinsichtlich Wachstum und Innovation macht diese Übernahme attraktiv. Einer der ersten Schritte zur Positionierung von Verdant für den weiteren Erfolg war die Einstellung von John Foley als neuen Unternehmensleiter."

John Foley, Chief Executive Officer von Verdant, erklärte: "Das umfassende operative Know-how und der kooperative Ansatz von OpenGate Capital werden von entscheidender Bedeutung sein, da Verdant weiterhin hochwertige sekundäre Tenside und Spezialchemikalien entwickelt und liefert, die den sich verändernden Anforderungen unserer Kunden gerecht werden."

Verdant beliefert über 100 Kunden in 30 Ländern und ist ein wichtiger Lieferant für einige der weltbekanntesten Marken in den Bereichen Körperpflege, Haushalt sowie Hygiene. Verdant plant eine weitere Diversifizierung seines Kundenstamms, indem es mehr kleine und mittelgroße Hersteller in einer breiteren Palette von Marktsegmenten bedient.

Das Unternehmen beschäftigt ca. 175 Mitarbeiter an drei Hauptproduktionsstandorten in University Park (Illinois, USA), Halifax (Großbritannien) und Genthin (Deutschland) sowie in einem Mautgeschäft in der Türkei. Verdants neuer Hauptsitz wird in Houston, Texas, sein.

Über OpenGate Capital

OpenGate Capital ist eine weltweit tätige private Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Übernahme und Betriebsführung von Firmen spezialisiert hat, um deren Wert durch betriebliche Verbesserungen, Innovationen und Wachstum zu steigern. Die im Jahr 2005 gegründete Gesellschaft OpenGate Capital hat ihren Hauptsitz in der kalifornischen Metropole Los Angeles und eine europäische Niederlassung in der französischen Hauptstadt Paris. Die erfahrenen Fachleute von OpenGate verfügen über die entscheidenden Kompetenzen und Fähigkeiten für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb, den Aufbau und die Skalierung erfolgreicher Unternehmen. Bis heute hat OpenGate Capital mit seinen bestehenden Investitionen und Fondsinvestitionen mehr als 30 Übernahmen durchgeführt, einschließlich Unternehmensausgliederungen, interner Übernahmen, Sondersituationen und Transaktionen mit Privatverkäufern in Nordamerika und Europa. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

Über Verdant Specialty Solutions

Verdant ist ein weltweiter Anbieter von Spezialchemikalien, der das Wohlbefinden der Menschen durch die Kraft von Wissenschaft und Natur unterstützt. Mit einem wachsenden Portfolio an nachhaltigen Lösungen ist das Unternehmen ein führender Anbieter von amphoteren Tensiden für die Bereiche Körperpflege, Haushalt und Hygiene sowie Industrie. Verdants internationales Team von dedizierten Fachleuten ist der Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit verpflichtet. Verdant liefert erstklassige Lösungen, während es gleichzeitig Werte für alle Beteiligten schafft. Der Hauptsitz des Unternehmens liegt in Houston, Texas. Für weitere Informationen besuchen Sie www.verdantspecialty.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

