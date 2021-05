Randstad (RAND): die Aktie des Personaldienstleister könnte in Kürze durchstarten! >>> BREAKOUT-SETUP <<<

Bei einer Konjunkturerholung könnten die flexiblen Personallösungen von Randstad (RAND) gefragt sein. Details im Alphachat bei ratgeberGELD.at

Symbol: RAND ISIN: FR0000121220

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Aktie des Personaldienstleisters verzeichnete in den vergangenen sechs Monaten einen Zuwachs von rund 31 Prozent und orientierte sich dabei weitgehend an den gleitenden Durchschnitten. Die Seitwärtsbewegung der letzten Tage könnte einen bevorstehenden Ausbruch in Richtung Norden andeuten.

Chart vom 05.05.2021 - Bass täglich, 6 Monate - Kurs: 83.44 EUR

Meinung: Bedingt durch die Corona-Krise zeigten Umsatz und Gewinn zuletzt Schwächen. Mit der Zunahme der Impfungen und mit Hilfe diverser Konjunkturprogramme könnte die Nachfrage nach Arbeitskräften anspringen. Dann könnten flexible Personallösungen wie Zeitarbeit und Personalvermittlung, Randstad anbietet, gefragt sein.

Mögliches Setup: Trigger und Stopp Loss sind durch die Kerzen der letzten fünf Tage recht sauber definiert. Die Details finden Sie im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at. Die nächsten Quartalszahlen gibt es erst Ende Juli, so dass wir den Trade eine Weile laufen lassen könnten.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in RAND.

Veröffentlichungsdatum: 05.05.2021

