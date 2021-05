RGIS BEKRÄFTIGT SEINE WACHSTUMSSTRATEGIE MIT DER ÜBERNAHME DER IVALIS-GRUPPE

Malakoff, 5. Mai 2021 um 8.00 Uhr.

Das Unternehmen RGIS Inventur Spezialisten, führend in der Durchführung von Inventuren und Retail Services gibt den Erwerb der Ivalis (Euronext Growth; ISIN FR0010082305), ein auf Inventurdienste spezialisiertes Unternehmen, das international in zahlreichen europäischen Ländern (Frankreich, Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Portugal, Belgien, Holland, Italien) und Brasilien tätig ist, bekannt.

Diese am 30. April 2021 durchgeführte freundliche Übernahme wurde vollständig bar bezahlt und aus Eigenmitteln der RGIS-Gruppe finanziert.

"RGIS und Ivalis haben im Alltag bereits gemeinsame ethische Werte angewandt, um respektvoll gegenüber Mitarbeitern und Kunden zu sein. Wir werden alle Talente von Ivalis und RGIS benötigen, um unseren Kunden weiterhin zu dienen", sagte Asaf Cohen, CEO, RGIS.

RGIS festigt dadurch seine Marktposition und kann seinen Kunden auch dadurch eine hohe Stabilität gewährleisten. " Einige Landesgesellschaften der Ivalis-Gruppe wie Ivalis Switzerland oder Ivalis Österreich werden ihre Kunden weiterhin mit der gleichen Technologie bedienen. Die Qualität unseres Services wird in allen Landesgesellschaften gewährleistet. Das von Ivalis entwickelte Franchise-System wird sich weiter entwickeln", sagte Fréderic Marchal, Gründer der Ivalis-Gruppe.

Durch die geografische Komplementarität werden unsere Teams näher an den Kundenstandorten sein. Das Geschäftsvolumen und die Synergieeffekte werden unsere Produktionskosten optimieren.

RGIS stellt sich gerne der Verantwortung, unseren Kunden eine steigende Servicequalität bei gleichzeitig wettbewerbsfähigeren Preisen zu bieten. Das ist Teil unserer Strategie.

Unser innovatives Dienstleistungsangebot und unser technologisches Know-how werden wir weiter ausbauen.

Über Ivalis:

Die Ivalis-Gruppe wurde 1991 gegründet und hat sich rasch zu einem der wichtigsten europäischen Akteure im Bereich der Durchführung von Inventuren entwickelt. Ivalis ist in vielen Ländern präsent und bietet heute eine breite Palette von Dienstleistungen im Retail oder supply-Chain an: Durchführung von Inventuren, Audits, RFID-Lösungen, Installation elektronischer Etiketten und Produktortung.

Ivalis Erfolg basiert auf einem breiten Netzwerk von Agenturen, der Qualität seiner Leistungen, der Professionalität seiner Teams, einfachen Prozessen und leistungsstarken Tools im Sinne der Präzision und Zuverlässigkeit.

ÜberRGIS:

Mit 60-jährigem Bestehen, Niederlassungen in 40 Ländern, fast 17.000 Kunden weltweit, ist RGIS heute weit mehr als ein weltweit führendes Unternehmen: es ist eine Gruppe von 49.000 Mitarbeitern, die die Leidenschaft ihrer Kunden teilen. Mit mehr als 18-jähriger Erfahrung in Europa verfügt RGIS über ein Netzwerk von mehr als 50 Agenturen und hochprofessionellen Mitarbeitern. Mit branchenübergreifender Erfahrung in Retail, Gesundheit und Industrie passt die Gruppe ihr Angebot kontinuierlich an und bietet immer innovativere Lösungen von hohem Mehrwert.

