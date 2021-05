Die Leading Learning Partners Association (LLPA) ist eine internationale Vereinigung mit 32 Mitgliedern aus über 55 Ländern. Sie hat seit Januar 2021 in über 17 Ländern erfolgreich eine Reihe von C3 Cloud Skills Tour Events in einem virtuellen Rahmen veranstaltet.

Wir sind uns bewusst, dass die Umstellung auf Cloud-Technologien einen Wandel der Fähigkeiten erfordert und was am wichtigsten ist dass es bei der digitalen Transformation um Menschen geht. Bei dieser Veranstaltung bietet die LLPA in enger Zusammenarbeit mit Microsoft und anderen wichtigen Partnern Führungskräften aus der Wirtschaft, IT-Fachleuten, Entwicklern und Microsoft Azure-Beratern die Möglichkeit, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und sich bei lokal und international führenden Branchenexperten über Themen wie den Aufbau besonders leistungsfähiger Teams und die Möglichkeiten zur besseren Nutzung bereits vorhandener und zukünftiger Cloud-Investitionen zu informieren. Diese spannende globale Tour ist dafür bekannt, dass sie Vordenker, Führungskräfte und Partner zusammenbringt, um zusammenzuarbeiten und Best Practices auszutauschen.

"Die Koordinierung der Transformation beginnt mit einer Idee, einer Vision und der Fähigkeit, Erwartungen zu erkennen. Dazu muss man gut informiert, sachkundig und gerüstet sein. Der Bereich der Cloud-Technologie ist sehr mächtig und verändert sich ständig. Wir laden IT-Fachleute und Führungskräfte aus aller Welt ein, an der Abschlussveranstaltung der C3 Global Cloud Skills Tour teilzunehmen, um von sachkundigen, führenden Experten zu lernen. Dies unterstützt Unternehmen jeder Größe dabei, die Belegschaft zu einem zukunftsfähigen Team weiterzuentwickeln", so Patrick Kersten, Vorstandsvorsitzender der LLPA.

"Entgegen der landläufigen Meinung geht es bei der digitalen Transformation weniger um die Technologie als vielmehr um den Menschen. Man kann so ziemlich jede Technologie kaufen, aber Ihre Fähigkeit, sich an eine noch stärker digital ausgerichtete Zukunft anzupassen, hängt von der Entwicklung von Fähigkeiten der nächsten Generation ab, von der Schließung der Lücke zwischen Angebot und Nachfrage im Hinblick auf talentierte Mitarbeiter und von der Zukunftssicherheit Ihres eigenen Potenzials und des Potenzials anderer" Harvard Business Review. Die C3 Global Cloud Skills Tour zielt darauf ab, die Lücken bei den Cloud-Kompetenzen zu schließen, indem sie sicherstellt, dass alle Cloud-Bestandskunden und -Neukunden über die technischen Fähigkeiten und Soft Skills verfügen, die für den Erfolg erforderlich sind.

Die LLPA wird diese zweitägige Live-Veranstaltung am 9. und 10. Juni 2021 von 9.00 bis 13.00 Uhr MEZ zusammen mit den folgenden internationalen Referentinnen und Referenten ausrichten: Ken Taylor, President von Training Industry Inc., Kåre Nygård, Head of Digital Consulting Norway bei TietoEVRY, Mohanna Azarmandi, Chief Learning Officer von Microsoft, Jayne Groll, CEO des DevOps Institute, sowie mit vielen weiteren Referenten. Die LLPA plant mehr als 15 Live- und On-Demand-Veranstaltungen, die von technischen Detailvorträgen über die digitale Transformation bis hin zu aufschlussreichen Best-Practice-Veranstaltungen reichen. Wir werden darüber hinaus eine hochinteressante Podiumsdiskussion mit führenden Schulungsanbietern aus mehreren Regionen durchführen.

"Wir müssen uns anpassen und eine stärker virtuell orientierte Lebensweise annehmen. Heute ist es wichtiger denn je, dass die Menschen eng miteinander vernetzt sind. Es ist großartig, dass das globale Netzwerk der Leading Learning Partner Association bei der Bereitstellung von rein virtuellen Schulungen eine Führungsposition einnimmt, um unsere gemeinsamen Kunden bei der Fortsetzung und Beschleunigung ihrer Qualifizierungsbemühungen und so deren digitale Transformationsstrategie zu unterstützen. Diese Bemühungen werden von unseren gemeinsamen Kunden gewürdigt. Microsoft hat der Leading Learning Partner Association für ihr kontinuierliches Engagement zur Beschleunigung von Cloud-Kompetenzen die globale Auszeichnung «Learning Partner of the Year» verliehen", so Geoff Hirsch, Senior Director of Partner Channel, WW Learning Readiness bei Microsoft.

Die 2013 in den Niederlanden gegründete Leading Learning Partners Association (LLPA) ist eine weltweit operierende Vereinigung, deren Mitglieder aus mehr als 55 Ländern stammen. Unser Ziel ist es, DIE globale Organisation für Cloud-Skills-Dienste zu sein, die sich der Bereitstellung der richtigen Tools, Lernressourcen und Dienste zur richtigen Zeit widmet, um sicherzustellen, dass Cloud-Skills für jeden und zu jeder Zeit auf der ganzen Welt zugänglich sind.

Unser umfangreiches Netzwerk vertrauenswürdiger Mitglieder trägt durch hybride Lern-, Beratungs- und Zertifizierungsangebote zur Fortbildung fachkundiger, praxiserprobter Branchenexperten bei. Unsere Mitglieder schulen insgesamt mehr als 500.000 Kursteilnehmer pro Jahr und decken damit mehr als 90 Prozent des europäischen BIP ab. Die LLPA ist seit 2013 Microsoft Partner; ihr wurde die Auszeichnung "Microsoft Learning Partner of the Year 2020" verliehen.

