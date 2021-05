In einem Interview teilte Cardano-Gründer Charles Hoskinson gegen Bitcoin aus: Es sei die am schlechtesten entwickelte Kryptowährung und eigne sich nicht für Zahlungen - dafür für etwas anderes. Auch Kritik an Ethereum kam auf. Wo Cardano demgegenüber steht.? Cardano-CEO bezeichnet Bitcoin als "blind, taub und dumm" ? Wie Hoskinson Banken mit dem Krypto-Themen konfrontiert sieht ? Vergleich mit der Dotcom-BlaseDer Bitcoin gilt als Ur-Kryptowährung, eingeschworene Befürworter lassen ...

