DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 6. Mai

=== *** 06:45 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 1Q, Essen *** 06:45 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 1Q, Paris *** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Bad Homburg *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Ergebnis 1Q, Bad Homburg *** 07:00 DE/Zalando SE, ausführliches Ergebnis 1Q (09:00 Presse- Telefonkonferenz; 09:30 Analysten-Telefonkonferenz), Berlin 07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 1Q, Bad Neustadt/Saale *** 07:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Ergebnis 1Q, Venlo *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 1Q, Leuwen *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1Q, Mailand 07:00 AT/S&T AG, Ergebnis 1Q, Linz 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 1Q, Charenton-le-Pont 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1Q, Paris *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 1Q (09:00 Presse-Telefonkonferenz, 14:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Wolfsburg *** 07:30 DE/Munich Re, ausführliches Ergebnis 1Q (09:00 Presse-Telefonkonferenz; 11:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), München *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, ausführlicher Umsatz 1Q (09:00 Analysten-Telefonkonferenz; 10:30 Presse-Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 1Q (10:30 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Düsseldorf 07:30 DE/Deutz AG, ausführliches Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz), Köln 07:30 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt 07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Ergebnis 1Q, Wiesbaden 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 1Q (11:00 Online-HV), Hannover *** 07:35 DE/New Work SE, Ergebnis 1Q, Hamburg 07:40 DE/Elringklinger AG, ausführliches Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz), Dettingen 07:40 DE/Elmos Semiconductor SE, ausführliches Ergebnis 1Q, Dortmund 07:45 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q, München *** 07:55 DE/Compugroup Medical SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Koblenz *** 08:00 DE/Auftragseingang März saisonbereinigt PROGNOSE: +1,7% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm *** 08:00 GB/Parlamentswahlen in Schottland und Wales sowie Bürgermeisterwahl in London *** 08:00 LU/RTL Group SA, Umsatz 1Q, Luxemburg 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 9 Monate, Zörbig *** 08:30 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 1Q (15:00 Telefonkonferenz für Analysten), Hannover 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 09:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau März 09:00 DE/Jost Werke AG, Online-HV 09:00 JP/Nintendo Co Ltd, Jahresergebnis, Kyoto *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 DE/Deutsche Post AG, Online-HV *** 10:00 DE/Heidelbergcement AG, Online-HV 10:00 DE/Alstria Office Reit-AG, Online-HV 10:00 DE/KfW, PG (online) mit Chefvolkswirtin Köhler-Geib zur Vorstellung des Kommunalpanels 10:30 DE/DRK-Präsidentin Hasselfeldt, PK zu "Zwischenbilanz Corona-Pandemie, Impfkampagne und ehrenamtliches Engagement", Berlin 10:30 DE/Hochtief AG, Online-HV *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,1 1. Veröff.: 60,1 zuvor: 56,3 *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz März Eurozone PROGNOSE: +1,6% gg Vm zuvor: +3,0% gg Vm 11:30 DE/Verband der Automobilindustrie (VDA) und Ifo Institut für Wirtschaftsforschung, PK (online) zu "Was bedeutet die Umstellung auf E-Mobilität für die Beschäftigung in Deutschland?" *** 12:00 DE/Linde plc, Ergebnis 1Q (16:00 Telefonkonferenz), München *** 12:30 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Interview (online) bei EY Insights Forum Economics von Ernst & Young 12:30 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 1Q, New York 13:00 US/Moderna Inc, Ergebnis 1Q, Cambridge *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 0,10% zuvor: 0,10% Kaufprogramm PROGNOSE: 895 Mrd GBP zuvor: 895 Mrd GBP 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:25 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede (virtuell) bei Konferenz der EU-Kommission zu "Corporate Sustainability Reporting Directive - the way forward" *** 14:00 DE/Petersberger Klimadialog, Reden (virtuell) von Bundeskanzlerin Merkel, Großbritanniens Premierminister Johnson und UN-Generalsekretär Guterres *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 527.000 zuvor: 553.000 *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 1Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +4,5% gg Vq 4. Quartal: -4,2% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: -1,0% gg Vq 4. Quartal: +6,0% gg Vq *** 15:15 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme (online) an Panel bei DIW Women's Finance Summit 16:30 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), Diskussionsrunde zu "Basel IV and Covid-19: Reform and Recovery - Will this work?" *** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q, Rom 19:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2021 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der University of California 22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q, New York *** - IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1Q, Siena - DE/Apontis Pharma AG, Ende der Zeichungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) ===

