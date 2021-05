Plug Power, Moderna, Peloton, Beyond Meat, Expedia Group, Kellogg und Autohome: Diese Zahlen könnten Sie erwarten

Am Donnerstag geht die US-Berichtssaison zum ersten Quartal 2021 in die nächste Runde. Angesichts des Kampfes gegen das Coronavirus steht vor allem Moderna (WKN: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079) im Fokus. Eines der Unternehmen, die einen mRNA-Impfstoff gegen das Virus in den Kampf schicken.

Der Wasserstoff-Wert Plug Power (WKN: A1JA81 / ISIN: US72919P2020) ist wiederum derzeit besonders interessant, weil das Unternehmen Finanzberichte nachträglich korrigieren musste.

Nach US-Börsenschluss sind wiederum die neuesten Zahlenbekanntgaben bei Beyond Meat (WKN: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091) und dem sogenannten Corona-Profiteur Peloton (WKN: A2PR0M / ISIN: US70614W1009) von großem Interesse.

Vorbörslich melden ab etwa 13.00 Uhr MESZ:

