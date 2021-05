DGAP-News: Zalando SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Prognoseänderung

Zalando schließt herausragendes Quartal ab und erhöht Prognose für das Gesamtjahr Zalando erwartet 31-36% GMV-Wachstum und 400-475 Millionen Euro bereinigtes EBIT für das Geschäftsjahr 2021

GMV wächst im ersten Quartal um 55,6% auf 3,2 Milliarden Euro bei bereinigter EBIT-Marge von 4,2%

Außergewöhnlich starkes Kund*innenwachstum: 41,8 Millionen aktive Kund*innen

Zalando erweitert europäisches Logistiknetzwerk um fünf Logistikzentren bis 2023 BERLIN, 6. MAI 2021 // Zalando hebt die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2021 an. Gründe sind das außergewöhnlich starke und profitable Wachstum im ersten Quartal 2021, anhaltend hohes Wachstum im zweiten Quartal und ein stabiler Ausblick für das zweite Halbjahr. Zalando erwartet für das Geschäftsjahr 2021 nunmehr ein GMV-Wachstum in Höhe von 31-36% auf 14,0-14,6 Milliarden Euro. Für den gleichen Zeitraum erwartet Zalando ein Umsatzwachstum in Höhe von 26-31% auf 10,1-10,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT in Höhe von 400-475 Millionen Euro. Bisher erwartete Zalando ein GMV-Wachstum von 27-32%, ein Umsatzwachstum von 24-29%und ein bereinigtes EBIT zwischen 350-425 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2021. Durch einen außerordentlichen Anstieg der Zahl der Neukund*innen und eine starke Interaktion mit Bestandskund*innen erzielte Zalando im ersten Quartal 2021 das stärkste Kund*innenwachstum seit 2013 und verzeichnete zum Quartalsende 41,8 Millionen aktive Kund*innen. Zalando ist im ersten Quartal 2021 außergewöhnlich schnell gewachsen: Das GMV stieg um 55,6% auf fast 3,2 Milliarden Euro, der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 46,8% auf 2,2 Milliarden Euro. Wachstumstreiber waren die weiterhin steigende Nachfrage nach Online-Angeboten und das stark wachsende Partner*innengeschäft. Zalando erzielte bei starker Wachstumsdynamik ein positives bereinigtes EBIT in Höhe von 93,3 Millionen Euro bzw. eine Marge von 4,2%, die vor allem durch einen hohen Umsatz und eine weiterhin niedrige Retourenquote angetrieben wurde. Finanzvorstand David Schröder sagt: "Zalando hat im ersten Quartal 2021 sein bislang stärkstes Wachstum seit dem Börsengang 2014 erzielt. Wir sehen, dass sich unser Plattformgeschäft immer schneller entfaltet und Vorteile für Kund*innen und Partner*innen gleichermaßen schafft. So kommen wir unserem Ziel, der Starting Point for Fashion zu sein, mit großen Schritten näher." Um zukünftiges Wachstum zu ermöglichen und Kund*innen weiterhin erstklassigen Service zu bieten, wird Zalando sein bestehendes Logistiknetzwerk bis 2023 von aktuell zehn auf 15 Logistikzentren erweitern. Zwei Zentren in Rotterdam und Madrid stehen kurz vor der Fertigstellung und werden 2021 den Betrieb aufnehmen. Die Bauarbeiten an drei neuen Logistikzentren in Frankreich, Deutschland und Polen starten in den kommenden zwölf Monaten. Der Ergebnisbericht für das erste Quartal sowie die Ergebnispräsentation für Analyst*innen und Investor*innen sind auf der Zalando Investor Relations Website verfügbar. Zalando wird die Ergebnisse für das zweite Quartal 2021 am 5. August 2021 veröffentlichen. (Ende) Zalando Konzern - Wesentliche Finanzkennzahlen (in Millionen Euro) Q1 2021 Q1 2020 GMV Konzern 3.154,2 2.027,2 % Wachstum 55,6% 15,9% Umsatz Konzern 2.237,8 1.524,2 % Wachstum 46,8% 10,6% Fashion Store 2.009,2 1.391,6 Davon DACH 921,0 663,6 Davon Rest of Europe 1.088,3 728,0 Offprice 317,8 184,7 Sonstige 58,7 37,4 Überleitung (148,0) (89,6) Bereinigtes EBIT Konzern 93,3 (98,6) Bereinigte EBIT-Marge Konzern 4,2% -6,5% Fashion Store 65,6 (99,6) Davon DACH 83,0 (11,6) Davon Rest of Europe (17,5) (88,0) Offprice 25,9 7,8 Sonstige 0,4 (6,8) Überleitung 1,4 (0,0) Nettoumlaufvermögen 87,9 41,3 Investitionsaufwand (Capex) (39,8) (47,8) Nettogewinn 34,5 (86,4)

Zalando Konzern - Wichtige Leistungsindikatoren Q1 2021 Q1 2020 Veränderung Site-Visits (in Mio.) 1.708,0 1.137,5 50,2% Mobile Site-Visits (% von Site-Visits) 87,3% 84,6% 2,7pp Aktive Kund*innen (in Mio.) 41,8 31,9 30,9% Anzahl Bestellungen (in Mio.) 56,0 37,0 51,1% Durchschn. Anzahl Bestellungen / aktivem Kunden 4,9 4,7 3,7% Durchschn. Warenkorbgröße (LTM, Euro) 57,9 56,3 2,7% Definitionen finden sich in der Q1-Mitteilung und im Geschäftsbericht. ANSPRECHPARTNER FÜR MEDIEN

