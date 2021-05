CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 06.05.2021:Das Instrument LSPP CH0010570767 LINDT SPRUENGLI PS SF 10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 06.05.2021The instrument LSPP CH0010570767 LINDT SPRUENGLI PS SF 10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 06.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 07.05.2021:Das Instrument HLBN CH0012214059 LAFARGEHOLCIM LTD.NAM.SF2 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 07.05.2021The instrument HLBN CH0012214059 LAFARGEHOLCIM LTD.NAM.SF2 EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.05.2021 and ex capital adjustment on 07.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 07.05.2021:Das Instrument NIIN DE000A2G8332 NIIIO FIN.GRP AG NA O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 07.05.2021The instrument NIIN DE000A2G8332 NIIIO FIN.GRP AG NA O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.05.2021 and ex capital adjustment on 07.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 06.05.2021:Das Instrument LSPN CH0010570759 LINDT SPRUENGLI NAM.SF100 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 06.05.2021The instrument LSPN CH0010570759 LINDT SPRUENGLI NAM.SF100 EQUITY is traded ex capital adjustment on 06.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 07.05.2021:Das Instrument HLBB US50586V1089 LAFARGEHOLCIM ADR 1/5/SF2 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 07.05.2021The instrument HLBB US50586V1089 LAFARGEHOLCIM ADR 1/5/SF2 EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.05.2021 and ex capital adjustment on 07.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 06.05.2021:Das Instrument UOB SG1M31001969 UTD OV. BK SD 1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 06.05.2021The instrument UOB SG1M31001969 UTD OV. BK SD 1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 06.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 06.05.2021:Das Instrument SE0012455673 BOLIDEN AB (POST SPLIT) EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 06.05.2021The instrument SE0012455673 BOLIDEN AB (POST SPLIT) EQUITY is traded ex capital adjustment on 06.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 07.05.2021:Das Instrument KOZ NO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN NK 1,25 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 07.05.2021The instrument KOZ NO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN NK 1,25 EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.05.2021 and ex capital adjustment on 07.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 06.05.2021:Das Instrument SE0006370730 LIFCO AB B EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 06.05.2021The instrument SE0006370730 LIFCO AB B EQUITY is traded ex capital adjustment on 06.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 07.05.2021:Das Instrument SWM SE0000310336 SWEDISH MATCH EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 07.05.2021The instrument SWM SE0000310336 SWEDISH MATCH EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.05.2021 and ex capital adjustment on 07.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 07.05.2021:Das Instrument 1UM KYG9320L1005 EC HEALTHCARE HD-,00001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 07.05.2021The instrument 1UM KYG9320L1005 EC HEALTHCARE HD-,00001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.05.2021 and ex capital adjustment on 07.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 06.05.2021:Das Instrument M09 PTMEN0AE0005 MOTA-ENGIL NAM. EO 1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 06.05.2021The instrument M09 PTMEN0AE0005 MOTA-ENGIL NAM. EO 1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 06.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 06.05.2021:Das Instrument SE0000514408 TAGMASTER AB SK -,10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 06.05.2021The instrument SE0000514408 TAGMASTER AB SK -,10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 06.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 07.05.2021:Das Instrument BKPE US7242494042 PIRAEUS F.H.ADR 2 EO -,30 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 07.05.2021The instrument BKPE US7242494042 PIRAEUS F.H.ADR 2 EO -,30 EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.05.2021 and ex capital adjustment on 07.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 07.05.2021:Das Instrument HHI KYG459951003 SHEN.INV.HLD.BAY A.HD-,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 07.05.2021The instrument HHI KYG459951003 SHEN.INV.HLD.BAY A.HD-,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.05.2021 and ex capital adjustment on 07.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 06.05.2021:Das Instrument 9M00 SE0015660030 ACRINOVA AB B EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 06.05.2021The instrument 9M00 SE0015660030 ACRINOVA AB B EQUITY is traded ex capital adjustment on 06.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 06.05.2021:Das Instrument GB00B142P698 VAST RESOURCES PLC LS-001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 06.05.2021The instrument GB00B142P698 VAST RESOURCES PLC LS-001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 06.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 07.05.2021:Das Instrument 1Z5 US7153471005 PERSPECTA INC. DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 07.05.2021The instrument 1Z5 US7153471005 PERSPECTA INC. DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.05.2021 and ex capital adjustment on 07.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 06.05.2021:Das Instrument DE000A3H23N4 ALLIANZ SE NA O.N. NEUE EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 06.05.2021The instrument DE000A3H23N4 ALLIANZ SE NA O.N. NEUE EQUITY is traded ex capital adjustment on 06.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 07.05.2021:Das Instrument 496 CA15850D1006 CHAMPIGNON BRANDS INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 07.05.2021The instrument 496 CA15850D1006 CHAMPIGNON BRANDS INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.05.2021 and ex capital adjustment on 07.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 06.05.2021:Das Instrument ONQ DK0060732477 ALLARITY THERAP.NA.DK-,05 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 06.05.2021The instrument ONQ DK0060732477 ALLARITY THERAP.NA.DK-,05 EQUITY is traded ex capital adjustment on 06.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 06.05.2021:Das Instrument PEW US69325Q1058 PCTEL INC. DL-,001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 06.05.2021The instrument PEW US69325Q1058 PCTEL INC. DL-,001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 06.05.2021