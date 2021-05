DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: 3U Onlinehandel selfio.de rangiert zum vierten Mal unter den Top Shops von COMPUTER BILD und Statista - Befragung und Expertenbewertung tragen Selfio Bestnoten ein

Marburg (pta005/06.05.2021/07:00) - selfio.de, der führende Onlinehandel im Konzern der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902), wurde von der Zeitschrift COMPUTER BILD und dem Marktforschungsportal Statista in die Reihe von Deutschlands besten Onlineshops aufgenommen. selfio.de zählt zu den 25 Top Shops 2021 im Segment "Haustechnik". Die "Technische Qualität" wurde mit "sehr hoch" bewertet, die "Benutzerfreundlichkeit" gilt den Testern als "exzellent". Der Slogan des Unternehmens "Do it yourself. Aber do it richtig" zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Marktpräsenz des 3U Onlinehandels, der einen der zentralen strategischen Schwerpunkte des 3U Konzerns darstellt. Die Selfio GmbH erzielte 2020 einen Umsatz von EUR 23,7 Mio.

"selfio.de legt jederzeit hohen Wert auf technische Qualität und Benutzerfreundlichkeit. Die unabhängigen Tests bescheinigen uns jetzt erneut, wie erfolgreich wir damit sind - und darauf sind wir stolz," freut sich Roger Moore, Geschäftsführer der Selfio GmbH. "Aber was uns vor allem von vielen Wettbewerbern unterscheidet, ist die hohe Beratungsqualität. Wir reichen den Kunden die Hand und zeigen ihnen, einfach und nachvollziehbar, wie ihr Projekt optimal gelingt."

Die Longlist für das diesjährige Ranking umfasste 7.629 Onlineshops. Aussortiert wurden Marketplace-Anbieter wie eBay, B2B-Shops sowie Shops mit rein fremdsprachigem Auftritt. Auch Shops, die lediglich digitale Güter im Angebot haben wie etwa Audible oder den Fokus auf Abos oder Verträge legen wie Telekommunikationsdienstleister wurden gestrichen. Um sich für die Detailuntersuchung zu qualifizieren, mussten die verbliebenen Shops zudem eine gewisse Mindestreichweite erzielen oder zu den Top Shops 2020 gehört haben.

Insgesamt 79 Merkmale wurden in der Detailuntersuchung geprüft. Dazu gehörten subjektive Merkmale wie etwa die Einschätzung der Optik und der Übersichtlichkeit in einer Online-Befragung. Aber auch objektive Merkmale wie die Angabe der Lieferdauer und die Übersicht der Zahlungsmöglichkeiten kamen unter die Lupe der 15 unabhängigen Tester. Die Liste der 750 Top Shops 2021 gliedert sich in die vier Kategorien "Büro, Technik & Medien", "Freizeit, Spiel & Hobby", "Garten & Handwerk" sowie "Lebensmittel & Gesundheit", die jeweils wieder in mehrere Segmente gegliedert waren.

Notenspiegel: Die "Technische Qualität" wurde bei zwei der 25 Top Shops des Segments "Haustechnik" als "exzellent" bewertet, bei 18 als "sehr hoch", bei fünf als "hoch". Die Bedienfreundlichkeit war bei neun Teilnehmern "exzellent", bei neun "sehr hoch", bei sieben "hoch".

Über Selfio: Die Selfio GmbH ist ein Anbieter hochwertiger Haustechnik-Produkte mit dem Schwerpunkt Sanitär, Heizung, Klima (SHK) und Produkten wie Fußbodenheizung, kontrollierte Wohnraumlüftung und Wasseraufbereitung. Selfio unterstützt Heimwerker und Selberbauer bei Projekten mit seinem professionellen Planungsservice sowohl bei Neubau- als auch bei Sanierungsprojekten. Darüber hinaus stellt Selfio umfangreiche Video-Tutorials und Produktvorstellungen zur Verfügung und bietet in Kombination mit seinen technischen Vorausberechnungen (Schnellauslegungen) Services für jedermann.

Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Sie erwirbt, betreibt und veräußert Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel, baut insbesondere seine wachstumsstärksten Geschäftsmodelle Cloud Computing und E-Commerce energisch weiter aus und strebt mit ihnen marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

