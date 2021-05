DJ PTA-News: S&T AG: S&T ERFÜLLT ERWARTUNGEN UND PUNKTET MIT STARKEM AUFTRAGSEINGANG IN Q1 2021

Linz (pta007/06.05.2021/07:00) - 06.05.2021

* Umsatzwachstum von 9% auf EUR 294,1 Mio. (Vj.: EUR 270,1 Mio.) * EBITDA steigt um rund 13% auf EUR 28,2 Mio. (Vj.: EUR 25,0 Mio.) * Starker Auftragseingang von EUR 404 Mio. im 1. Quartal 2021 * Guidance 2021 bestätigt: Umsatz EUR 1.400 Mio. bei EUR 140 Mio. EBITDA und EPS 1 Euro

Der Technologiekonzern S&T AG (www.snt.ag) hat das erste Quartal 2021 erfolgreich abgeschlossen. Die Erwartungen an das Konzernergebnis konnten erfüllt werden, obwohl das erste Quartal durch Lieferverzögerungen auf Grund der aktuellen Chipknappheit belastet wurde. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Umsatz um 9% auf EUR 294,1 Mio. gesteigert werden (Vj.: EUR 270,1 Mio.), das EBITDA erhöhte sich im gleichen Zeitraum um erfreuliche 12,8% auf EUR 28,2 Mio. (Vj.: EUR 25,0 Mio.). Der Gewinn je Aktie erhöhte sich um 7,6% auf EUR 16 Cent (Vj.: EUR 15 Cent). Der operative Cashflow lag bei minus EUR 26,8 Mio., was im Wesentlichen auf den Anstieg des Lagerbestandes und die Reduktion des Factorings um EUR 20,5 Mio. zurückzuführen ist. Das Factoring wurde zurückgefahren, um angesichts der hohen Liquidität Negativzinsen zu vermeiden. Bereinigt um den Rückgang des Factorings liegt der operative Cashflow bei minus EUR 6,3 Mio.

S&T ist mit einem starken Auftragseingang von EUR 404 Mio. ins Jahr 2021 gestartet und erwartet sich für den weiteren Jahresverlauf ein deutliches Umsatzwachstum. Die Lagerbestände wurden im ersten Quartal um rund EUR 11 Mio. aufgebaut, um den Lieferengpass für Mikrochips zu überbrücken. Dies führte zu einer Belastung des Cashflows im ersten Quartal. Zusätzlich ist zu beobachten, dass das globale Umdenken bzgl. Klimazielen und Nachhaltigkeit einen positiven Einfluss auf die Wirtschaft und die S&T Gruppe nimmt. Die Digitalisierung schreitet weiter voran, Smart Factories mit ihren intelligenten Maschinen ermöglichen es, ressourcenschonender und lokal zu produzieren. Infrastrukturinvestitionen in E-Mobility, Smart Trains, Smart Energy und Smart Cities stärken nicht nur die Wirtschaft, sondern erhöhen auch die Lebensqualität. Die S&T Gruppe ist technologisch bereits heute sehr gut in diesen Wachstumsmärkten aufgestellt und mit einem Liquiditätsstand von EUR 278,4 Mio. gut gerüstet, hier mitzuwachsen.

Hannes Niederhauser, CEO, blickt positiv in die Zukunft: "Der stark gestiegene Auftragseingang von EUR 404 Mio. im ersten Quartal stimmt mich optimistisch, unser Jahresziel - zumindest EUR 1.400 Mio. Umsatz bei einem EBITDA von mind. EUR 140 Mio. und EPS von 1 Euro pro Aktie - zu erreichen oder zu übertreffen. Ebenso sind wir mit unseren Technologien bestens aufgestellt und können unser Mittelfristziel für 2023 von EUR 2 Mrd. Umsatz bei einem EBITDA von EUR 220 Mio. bestätigen."

ÜBER DIE S&T AG Der Technologiekonzern S&T AG (www.snt.ag, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT) ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in mehr als 30 Ländern weltweit präsent. Das im TecDAX® und SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich S&T auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Middleware und Services. Eigentechnologien in den Bereichen Smart Factory, Zugfunksysteme, Medizintechnik, Kommunikationslösungen und Smart Energy sowie ein breites Portfolio an IT-Dienstleistungen machen S&T zu einem gefragten Partner für Kunden unterschiedlichster Branchen.

Aussender: S&T AG Adresse: Industriezeile 35, 4021 Linz Land: Österreich Ansprechpartner: Nicole Nagy, Investor Relations Tel.: +43 (1) 801911196 E-Mail: nicole.nagy@snt.at Website: www.snt.ag

ISIN(s): AT0000A0E9W5 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt

